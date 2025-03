Beli ST014 di Bibit, Return 6,5 persen dan Cashback hingga 45 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri ST014 sudah bisa dibeli hingga 16 April 2025 melalui aplikasi Bibit, penerima penghargaan Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel dan SBSN Ritel Terbaik dari Kementerian Keuangan RI tiga tahun berturut-turut (2022-2024).

ST014 memiliki dua pilihan tenor, yaitu dua tahun (ST014-T2) dan empat tahun (ST014-T4) dengan tipe imbal hasil (kupon) floating with floor.

Apabila suku bunga acuan BI naik, imbal hasil ST014 akan ikut naik, namun apabila suku bunga acuan BI turun, imbal ST014 akan tetap di batas imbal hasil minimal (floor) nya, yaitu 6,50% untuk ST014-T2 dan 6,60% untuk ST014-T4. Imbal hasil tersebut menarik karena ST014-T4 merupakan Sukuk Tabungan dengan Imbal Hasil Tertinggi 5 Tahun Terakhir.

Cara Mudah Beli SBN ST014 di Aplikasi Bibit

Dari halaman Home, Upgrade ke Bibit Plus dahulu. Lalu, pilih SBN Retail pada bagian Produk Investasi.

Pilih tenor ST014 yang diinginkan.

Masukkan nominal pembelian mulai dari Rp1 juta.

Review Memorandum Pemesanan SBN.

Klik Lanjutkan ke Pembayaran dengan metode yang diinginkan.

Pastikan sudah mengunduh aplikasi dan memiliki akun Bibit yang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

Bibit adalah aplikasi investasi reksa dana, obligasi negara, dan saham yang sudah diawasi OJK dan ditunjuk Kementerian Keuangan RI sebagai Mitra Distribusi (Midis) Resmi SBN. Selain penghargaan Midis terbaik dari Kemenkeu, terbaru Bibit meraih penghargaan WealthTech of the Year di ajang Asia FinTech Awards 2024 mengalahkan empat finalis lain, salah satunya Bank of Singapore.

Promo Pembelian SBN di Bibit

Perlu dicatat bahwa pembelian ST014 di Bibit tidak dikenakan biaya apapun.

“Kami juga menawarkan cashback lebih besar hingga Rp45 juta untuk investor yang berinvestasi ST014 dalam periode promo early bird 7-27 Maret 2025 dan cashback hingga Rp30 juta untuk investor yang berinvestasi ST014 dalam periode non-early bird 28 Maret-16 April 2025. Pencairan kupon setiap bulan juga langsung masuk ke RDN Wallet investor sehingga mudah untuk menginvestasikannya lagi,” jelas Head of Marketing Bibit.id, Angie Anandita Tjhatra.

Keuntungan Membeli ST014

Perlu diketahui, jika dihitung net setelah pajak, imbal hasil ST014 lebih tinggi dari bunga deposito bank umum dan deposito BPR yang dijamin LPS karena pajaknya lebih rendah (pajak SBN hanya 10%, sedangkan pajak deposito 20%).

“Di tengah fluktuasi market dan ketidakpastian arah suku bunga saat ini, SBN dengan imbal hasil floating with floor ini menarik karena bisa dibilang imbal hasilnya anti turun. Apabila suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik, kupon ST014 juga akan ikut naik. Apabila suku bunga acuan BI turun, kupon ST014 juga anti turun dari angka minimalnya,” jelas Angie.

Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang ditandai dengan fluktuasi IHSG, perang dagang, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi di sejumlah negara perlu disikapi secara bijaksana oleh para investor dalam menginvestasikan uang mereka. Angie menyampaikan, berinvestasi di ST014 sangatlah disarankan.

“ST014 ini jadi pilihan investasi yang low risk dan low effort. Low risk karena imbal hasilnya anti turun dan aman dijamin negara. Low effort karena bisa memberikan imbal hasil atau passive income setiap bulan, namun tetap dengan return yang lebih tinggi dari deposito dan pajak yang lebih rendah.”

Tidak perlu khawatir, ST014 merupakan produk investasi yang 100% aman dijamin negara melalui undang-undang. Pembayaran imbal hasil (kupon) pasti diterima setiap bulan dan pokok akan cair 100% saat jatuh tempo. Sepanjang sejarah, Indonesia tidak pernah gagal membayar Obligasi Negara. ST014 juga merupakan SBN Syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain mendapat keuntungan, dengan berinvestasi di ST014 investor berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional. Secara khusus, ST014-T4 merupakan Green Sukuk, yang artinya adalah dana investasi kita akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti ekowisata, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan proyek hijau lain yang memenuhi syarat (eligible green projects).

Pembelian/pemesanan minimal untuk ST014-T2 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 milyar, sementara pembelian/pemesanan minimal untuk ST014-T4 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp10 milyar. Investor bisa membeli ST014 selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu di Bibit lewat smartphone mereka. Para pengguna cukup mengklik icon atau banner “Surat Berharga Negara (SBN)” di homepage aplikasi maupun website Bibit. Dalam hal ini, Bibit bermitra dengan Stockbit Sekuritas untuk mengelola pencatatan dan penyimpanan Rekening Dana Investor SBN milik investor. Nantinya, setelah investor melakukan pembayaran untuk transaksi SBN, investor akan menerima bukti transaksi berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN). Di dalam BPN, terdapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan langsung oleh negara serta menjadi bukti kepemilikan SBN yang dibeli.

ST014 tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi para investor dapat mencairkan maksimal 50% investasinya sebelum jatuh tempo pada periode early redemption. Investasi ST014-T2 dapat dicairkan maksimal 50% setelah satu tahun (26 Maret-3 April 2026), sedangkan ST014-T4 dapat dicairkan maksimal 50% setelah dua tahun (26 Maret-3 April 2027).

Bibit: Mitra Distribusi SBN & SBSN Terbaik 2022-2024 Kategori Fintech

Sebagai informasi, Bibit mendapat penghargaan dari DJPPR Kementerian Keuangan RI sebagai Midis SUN Ritel Terbaik Tahun 2022, Midis SUN Ritel Terbaik Kategori Fintech Tahun 2023 serta Midis SBSN Ritel Terbaik Tahun 2022 dan 2023 Kategori Fintech. Bahkan, di akhir tahun 2024, Bibit menjadi satu-satunya Mitra Distribusi (Midis) Surat Berharga Negara (SBN) kategori Fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni “Midis SUN Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Fintech” dan “Midis SBSN Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Fintech”.