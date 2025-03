Rupiah Dibuka Menguat Sentuh Rp16.393 per Dolar AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat ke level Rp16.393 pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Rupiah menguat di tengah penguatan dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,08% ke Rp16.393 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 103,49.

Mata uang di Asia Pasifik tercatat dibuka bervariasi, dengan yen Jepang melemah 0,15%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Taiwan menguat 0,01%, won Korea Selatan melemah 0,06%, dan yuan China melemah 0,08%.

Kemudian dolar Singapura melemah 0,05%, peso Filipina menguat 0,02%, rupee India menguat 0,24%, ringgit Malaysia melemah 0,09%, dan baht Thailand menguat 0,10% per dolar AS.

Melansir Reuters, ketakutan kebijakan tarif agresif Presiden AS Donald Trump dapat memicu perlambatan ekonomi yang lebih luas telah melemahkan dolar AS di tengah serangkaian survei sentimen yang lesu.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama lainnya, telah turun sekitar 6% dari puncaknya pada 110,17, yang dicapai pada pertengahan Januari.

Greenback tidak mendapat banyak dukungan dari data penjualan ritel AS pada Senin, yang menunjukkan rebound moderat pada Februari setelah penurunan yang direvisi sebesar 1,2% pada Januari.

Di sisi kebijakan, The Fed AS, Bank of Japan (BOJ), dan Bank of England diperkirakan akan mempertahankan suku bunga mereka dalam pertemuan minggu ini, membuat pasar fokus pada panduan kebijakan ke depan dari para pejabat.

The Fed juga akan menerbitkan proyeksi ekonomi terbaru, yang akan memberikan bukti paling konkret sejauh ini tentang bagaimana bank sentral AS memandang dampak kebijakan pemerintahan Trump terhadap ekonomi.

"Secara keseluruhan, kami melihat bias cenderung dovish," tulis para ahli strategi Citi FX dalam catatan riset.

Citi FX memperkirakan The Fed akan lebih berhati-hati dan lebih fokus pada gambaran pertumbuhan atau tenaga kerja. Dugaan itu mempertimbangkan faktor pertumbuhan atau tenaga kerja yang lebih rendah dan inflasi AS yang lebih tinggi.