PREMIUM NOTES: Portofolio Saham Para Konglomerat RI, Utak-atik Rukun Raharja (RAJA), hingga Trump Sengat Kripto

Bisnis.com, JAKARTA - Mengintip deretan portofolio saham jumbo konglomerat Indonesia, utak-atik Rukun Raharja (RAJA), hingga efek strategi Trump ke aset kripto.

1. Daftar saham koleksi jumbo konglomerat Indonesia

Deretan konglomerat atau orang terkaya di Indonesia memiliki portofolio saham jumbo di sejumlah emiten pada 2025.

2. Rangkaian Aksi Rukun Raharja (RAJA)

Rukun Raharja (RAJA) bakal lakukan divestasi 10% saham RATU. Emiten Happy Hapsoro ini juga jajaki akuisisi 2 perusahaan distribusi gas dan infrastruktur LNG.

3. Jurus Investor Kripto Hadapi Trump

Fenomena rontoknya saham AS dan kripto mengindikasikan adanya penyesuaian portofolio besar-besaran karena keputusan Presiden Donald Trump tak sesuai ekspektasi.

4. Indonesia Gears Up to Supply Nickel to Vietnam

Indonesia is gearing up to supply nickel products to Vietnamese electric car manufacturer VinFast.

5. Indonesian Govt to Adjust Mineral and Coal Mining Royalty Rates

The Indonesian government plans to raise royalty rates for mineral commodities, including nickel, copper, and gold.

