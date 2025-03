Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Maret 2025

Nilai tukar rupiah diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.350-Rp16.430 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (11/3/2025).

Pada penutupan perdagangan Senin (10/3), rupiah melemah 0,44% atau 72,5 poin ke level Rp16.367 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,15% ke posisi 103,99.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Dolar Singapura misalnya melemah 0,12%, dolar Taiwan melemah 0,26%, won Korea Selatan melemah 0,42%, serta peso Filipina melemah 0,41%.

Mata uang Asia lainnya yang melemah yakni yuan China melemah 0,27%, rupee India melemah 0,43%, serta baht Thailand melemah 0,26%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang menyertai gerak rupiah pada perdagangan hari ini. Dari luar negeri, investor berhati-hati di tengah kekhawatiran kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Trump meningkatkan ketegangan perdagangan dengan mengenakan tarif 25% pada barang-barang Kanada dan Meksiko, dan meningkatkan pungutan pada produk-produk China hingga 20%.

Namun, Trump kemudian melunakkan pendiriannya, dengan menunda tarif selama empat pekan pada sebagian besar barang-barang Meksiko dan Kanada. Di sisi lain, Trump tetap teguh pada pendiriannya terhadap China.

Kemudian, tekanan deflasi China meningkat pada periode Februari 2025, karena harga konsumen dan produsen turun lebih dari yang diantisipasi di tengah belanja konsumen yang lemah. Indeks harga konsumen (CPI) berkontraksi sebesar 0,7% secara tahunan menandai penurunan pertama dalam 13 bulan serta melampaui ekspektasi ekonom sebesar 0,4%.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 sebesar US$154,5 miliar, turun bila dibandingkan posisi pada akhir Januari 2025 yang mencapai US$156,1 miliar.

Menurunnya cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, Selasa (11/3/2025), mata uang rupiah akan fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.350 - Rp16.430 per dolar AS.