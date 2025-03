Data Manufaktur China Makin Optimistis, Harga Minyak Global Naik 1%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak global naik sebesar 1% pada Senin (3/3/2025) karena terdorong realisasi data manufaktur dari China yang merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia—yang mengalami kenaikan.

Melansir dari Reuters, data manufaktur tersebut menimbulkan optimisme baru untuk permintaan bahan bakar, meskipun ketidakpastian tentang pertumbuhan ekonomi global dari potensi tarif AS masih membayangi.

Minyak mentah Brent naik 76 sen, atau 1%, menjadi US$73,57 per barel pada pukul 02.06 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS berada di US$70,51 per barel, naik 75 sen, atau 1,1%.

Harga terpantau naik setelah data resmi pada Sabtu (1/3/2025) yang menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur China berkembang pada laju tercepat dalam tiga bulan di bulan Februari karena pesanan baru dan volume pembelian yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan produksi yang solid.

Para investor mengamati pertemuan parlemen tahunan China pada 5 Maret mendatang untuk langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung ekonominya yang terpukul.

Analis pasar IG Tony Sycamore mengatakan bahwa salah satu kemungkinan pendorong kenaikan harga adalah PMI manufaktur NBS China yang bergerak kembali ke wilayah ekspansif pada akhir pekan lalu.

Meski demikian, Sycamore memperingatkan prospek ekonomi negara ini mungkin tidak akan menginspirasi dengan putaran tarif ekspor ke AS yang akan dimulai pada 4 Maret.

Analis dari Goldman Sachs agak lebih positif tentang data tersebut, di mana dalam sebuah catatan bahwa data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi yang stabil hingga sedikit lebih baik di China pada awal 2025, meskipun pengenaan tarif tambahan 10% AS dapat mendorong tindakan pembalasan.

Bulan lalu, Brent dan WTI membukukan penurunan bulanan pertama mereka dalam tiga bulan terakhir karena ancaman tarif dari AS dan mitra dagangnya mengguncang kepercayaan investor terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan mengurangi selera mereka terhadap aset berisiko.

Sentimen secara keseluruhan membaik setelah pertemuan puncak pada Minggu (2/3/2025) di mana para pemimpin Eropa menawarkan dukungan yang kuat untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan berjanji untuk melakukan lebih banyak hal untuk membantu negaranya.

Pertemuan tersebut terjadi hanya dua hari setelah dia berselisih dengan Presiden AS Donald Trump dan mempersingkat kunjungannya ke Washington.

Zelensky mengatakan bahwa dirinya yakin dapat menyelamatkan hubungannya dengan Trump, namun pembicaraan perlu dilanjutkan secara tertutup. Dia menambahkan bahwa dia tetap siap untuk menandatangani kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat, dan dia yakin AS juga akan siap.

Serangan yang sedang berlangsung di kilang-kilang Rusia telah menimbulkan kekhawatiran tentang ekspor produk olahannya dengan pabrik lain di kota Ufa, Rusia, yang dilaporkan terbakar.

Untuk 2025, para analis mempertahankan perkiraan harga minyak mereka yang sebagian besar stabil, dengan rata-rata Brent di US$74,63 per barel, karena mereka memperkirakan dampak apa pun dari sanksi AS lebih lanjut akan diimbangi oleh pasokan yang cukup dan kemungkinan kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan.

Sementara AS mendesak Irak untuk melanjutkan ekspor dari wilayah semi-otonom Kurdistan, delapan perusahaan minyak internasional yang beroperasi di sana mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka tidak akan memulai kembali pengiriman melalui pelabuhan Ceyhan di Turki karena kurangnya kejelasan mengenai perjanjian komersial dan jaminan pembayaran untuk ekspor di masa lalu dan masa depan.