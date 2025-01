Geliat Ekspansi Aspirasi Hidup ACES Usai Lepas Lisensi Ace

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten peritel PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) mengungkapkan aksi ekspansi toko terus bergulir usai perseroan mengenalkan jenama barunya AZKO sejak 1 Januari 2025.

Adapun, nama baru AZKO akan mengganti merek sebelumnya Ace Hardware yang lisensinya telah berakhir pada akhir 2024.

Sejauh ini, AZKO memiliki sebanyak 254 toko yang tersebar di 75 kota di Indonesia. Semua toko yang sebelumnya bernama Ace Hardware akan rebranding menjadi toko dengan konsep baru dan nama baru, AZKO secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun.

Direktur Aspirasi Hidup Indonesia Gregory S. Widjaja menjelaskan seiring dengan langkah rebranding tersebut, ACES masih tetap bergeliat ekspansi.

"Pasti [ekspansi]. Kami akan terus menambah toko-toko baru," ujarnya dalam acara konferensi pers AZKO Experience Store Pertama pada Kamis (9/1/2025).

Adapun, pada tahun lalu ACES juga telah bergeliat ekspansi. ACES membuka 12 toko baru dan menjangkau enam wilayah baru. Secara rinci, deretan wilayah baru yang dijangkau ACES tahun ini adalah Banyuwangi, Garut, Banda Aceh, Tanjungpinang, Ternate, dan Palopo.

Pada tahun ini, Gregory enggan menyebutkan target jumlah toko baru yang akan dibuka oleh ACES. Namun, Gregory menjelaskan bahwa ACES menyasar pasar di kota tier tiga. ACES pun menargetkan menyasar wilayah Papua pada tahun ini.

"Kami akan melakukan ekspansi di seluruh Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, kami melihat potensi-potensi di kota-kota lapis tiga. Jadi kota-kota yang lebih kecil, seperti yang kami sudah buka sebelumnya," tutur Gregory.

Sebelumnya, Gregory menjelaskan bahwa ekspansi dilakukan ACES sebagai upaya untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Head of Corporate Communications ACES Melinda Pudjo juga mengatakan strategi ekspansi diharapkan semakin memperkokoh kehadiran ACES di pasar.

"ACES akan menjangkau lebih banyak pelanggan dengan layanan dan produk yang berkualitas," tutur Melinda.

ACES pun menilai prospek kinerja penjualan tahun ini masih positif. Sebab, ACES fokus di pasar menengah ke atas, di mana permintaan masih tetap stabil.

Berdasarkan Laporan Keuangan, ACES telah mencatatkan pertumbuhan penjualan 13,57% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp6,11 triliun per kuartal III/2024. ACES pun membukukan laba bersih sebesar Rp574,22 miliar per kuartal III/2024, tumbuh 18,19% yoy.