8 Calon Emiten Gelar Penawaran Umum IPO, Ada CBDK, RATU, hingga HGII

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet calon emiten sedang menggelar penawaran umum dalam rangka go public pada awal tahun ini. Investor yang berminat memesan saham IPO perlu mencermati jadwal offering agar tidak terlewat.

Berdasarkan data e-ipo yang dihimpun Bisnis, delapan calon emiten telah merampungkan penawaran awal (bookbuilding) dalam rangka initial public offering (IPO). Proses itu dilanjutkan dengan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penentuan harga pelaksanaan IPO.

Setelah proses tersebut, calon perusahaan tercatat melanjutkan proses penawaran umum atau offering yang periodenya relatif lebih singkat dibandingkan dengan bookbuilding. Selain itu, jumlah saham yang dilepas juga lebih kecil dalam penjatahan terpusat (pooling allotment) dibandingkan dengan penjatahan pasti (fixed allotment).

Delapan calon emiten yang tengah membuka penawaran umum IPO ialah PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII), PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) sepanjang 2—6 Januari 2025. Dalam IPO, YOII menetapkan harga pelaksanaan Rp100 per saham, KSIX Rp452 per saham, dan saham perdana RATU dibanderol Rp1.150 per saham.

Selanjutnya, penawaran umum PT Hero Global Investment Tbk. (HGII) dan PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRCC) berlangsung pada 3—7 Januari 2025. Saham perdana HGII dibanderol Rp200 per saham dan BRCC seharga Rp210 per saham.

Tiga calon emiten lain yang juga menggelar penawaran umum IPO hingga pekan ini ialah PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK), dan PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. (OBAT) pada 3—9 Januari 2025. Harga IPO saham DGWG dipatok Rp230 per saham dan OBAT Rp350 per saham.

Sementara itu, CBDK yang merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang digawangi Aguan membanderol saham perdana seharga Rp4.060 per saham. Di antara delapan calon emiten itu, CBDK berpotensi mengantongi dana IPO paling besar senilai Rp2,3 triliun.

Jadwal Penawaran Umum Calon Emiten pada Awal 2025