Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%

Diastika Biotekindo (CHEK) berkolaborasi dengan MIRXES untuk menghadirkan tes deteksi kanker berbasis miRNA di Indonesia.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:48
Share
Diastika Biotekindo (CHEK) berkolaborasi dengan MIRXES untuk menghadirkan tes deteksi kanker berbasis miRNA di Indonesia.
Diastika Biotekindo (CHEK) berkolaborasi dengan MIRXES untuk menghadirkan tes deteksi kanker berbasis miRNA di Indonesia.
Ringkasan Berita
  • PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK) berkolaborasi dengan MIRXES untuk menghadirkan solusi diagnostik deteksi kanker berbasis miRNA yang pertama di Indonesia.
  • Kerja sama ini diharapkan meningkatkan pendapatan CHEK sebesar 20% per tahun dan mendukung program pemerintah dalam deteksi dini kanker.
  • Solusi ini memungkinkan deteksi kanker lebih awal, bahkan sebelum stadium 1, dan bertujuan menurunkan angka mortalitas kanker di Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten distribusi alat kesehatan PT Diastika BiotekindoTbk. (CHEK) menghadirkan solusi diagnostik deteksi kanker. Distribusi tes kanker tersebut diharapkan menambah pendapatan perseroan sebesar 20% per tahun.

Direktur Utama CHEK Yoshua menyatakan perseroan berkolaborasi dengan MIRXES untuk menghadirkan solusi diagnostik deteksi kanker dengan metode berbasis miRNA yang saat ini belum ada di Indonesia.

CHEK mengumumkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan MIRXES Pte. Ltd., anak perusahaan dari MIRXES Holdings Limited.

Didirikan pada tahun 2014, MIRXES Holding Company Limited telah terdaftar di Bursa Efek Hong Kong (HKEX) dan menjadi perusahaan bioteknologi pertama dari Asia Tenggara yang mencapai status unicorn.

MIRXES merupakan pemimpin dalam teknologi miRNA dengan menciptakan produk kit tes berbasis darah yang akurat, non-invasif, dan terjangkau untuk skrining kanker dan penyakit lainnya. MIRXES juga sebagai pelopor tes berbasis darah pertama di dunia yang disetujui untuk deteksi dini kanker lambung.

Kerja sama ini akan menghadirkan solusi identifikasi pertama di Indonesia dengan metode blood-based microRNA & multi-omics test untuk deteksi dini kanker dengan prevalensi dan mortalitas tinggi, seperti kanker lambung, paru-paru, kolorektal, hati, payudara, ovarium, pankreas, dan prostat di Indonesia.

Baca Juga

“Melihat kebutuhan kesehatan nasional maka CHEK berkolaborasi dengan MIRXES untuk menghadirkan solusi diagnostik deteksi kanker dengan metode berbasis miRNA yang saat ini belum ada di Indonesia,” tuturnya dalam siaran pers, Selasa (19/8/2025).

Menurut World Health Organization (WHO), pada 2022 Indonesia mencatat lebih dari 350.000 kasus baru kanker per tahun. Tingkat mortalitas mencapai 70%, lebih tinggi dibanding rata-rata global 60%. Hanya sekitar 15% pasien kanker lambung atau paru-paru yang berhasil terdiagnosis pada stadium awal.

Yoshua mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi pionir dalam skrining kanker berbasis metode microRNA & multi-omics test di Indonesia, yang selama ini menghadapi keterbatasan baik dari waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dan yang dapat diakses untuk seluruh masyarakat.

Dengan hadirnya solusi identifikasi dengan metode yang mutakhir blood-based microRNA & multi- omics test, risiko atau kemungkinan adanya kanker dapat terdeteksi bahkan sebelum memasuki stadium 1.

Hal ini sangat krusial, mengingat sebagian besar pasien kanker stadium awal tidak menunjukkan gejala sama sekali. Akibat keterlambatan diagnosis, banyak pasien baru diketahui mengidap kanker pada stadium lanjut, ketika harapan hidup sudah sangat terbatas.

MoU ini diharapkan memberi sentimen positif bagi para investor dan profesional lainnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat terintegrasi dengan Program Pemerintah RPJMN 2025–2029, khususnya penguatan skrining penyakit tidak menular. Kontributif terhadap program Indonesia Sehat 2030, khususnya peningkatan kapasitas deteksi dini kanker secara nasional.

“CHEK meyakini bahwa inovasi ini akan mempercepat akses masyarakat terhadap skrining kanker yang lebih akurat dan efisien, serta mendukung visi pemerintah dalam menurunkan angka mortalitas melalui deteksi dini kanker dengan mendapatkan penanganan medis sejak dini,” ujar Yoshua.

Target untuk distribusi tes kanker tersebut diharapkan menambah pendapatan CHEK untuk pertumbuhan tahunan sebesar sampai 20% ke depan. CHEK akan terus memperkuat posisinya sebagai penyedia terpercaya alat kesehatan diagnostik, berfokus pada inovasi produk dan perluasan distribusi ke lebih banyak wilayah di seluruh Indonesia.

Yoshua menambahkan CHEK berkomitmen untuk memajukan akses ke solusi diagnostik yang cepat, akurat, dan menjangkau secara nasional.

“Kami membuka pintu bagi lebih banyak investor untuk bergabung dengan CHEK dalam mentransformasi industri alat kesehatan di Indonesia,” imbuhnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
11 menit yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
1 jam yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua

Diastika Biotekindo (CHEK) Waspadai Depresiasi Rupiah Imbas Tarif Trump

Diastika Biotekindo (CHEK) Waspadai Depresiasi Rupiah Imbas Tarif Trump

Diastika Biotekindo (CHEK) Kejar Target Pertumbuhan Pendapatan 40% Usai IPO

Diastika Biotekindo (CHEK) Kejar Target Pertumbuhan Pendapatan 40% Usai IPO

Ekspansi ke Pasar Regional, Entitas Anak MDLA Ekspor Alat Kesehatan ke Kamboja dan Timor Leste

Ekspansi ke Pasar Regional, Entitas Anak MDLA Ekspor Alat Kesehatan ke Kamboja dan Timor Leste

Adu Sehat Emiten Rumah Sakit HEAL Vs MIKA Paruh Pertama 2025

Adu Sehat Emiten Rumah Sakit HEAL Vs MIKA Paruh Pertama 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%
Korporasi
23 menit yang lalu

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%

Astra (ASII) Jadi Incaran Asing, Saham Melesat di Tengah Rencana Akuisisi & Ekspansi
Korporasi
1 jam yang lalu

Astra (ASII) Jadi Incaran Asing, Saham Melesat di Tengah Rencana Akuisisi & Ekspansi

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham
Korporasi
1 jam yang lalu

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua
Rekomendasi
2 jam yang lalu

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

5

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

5

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo