Masuki Bisnis Mobil Listrik, Anak Usaha Erajaya (ERAA) ERAL Bakal Jual XPeng 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL) menyampaikan entitas anak usahanya telah memperoleh kontrak penting dengan produsen mobil listrik asal China, Sehnzhen Xiaopeng Motors Supply Chain Management Co. Ltd., dan Guangzhous Xiaopeng Motors Trading Co. Ltd.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kepala Bidang Hukum dan Sekretaris Perusahaan Amelia Allen mengatakan penandatanganan perjanjian distributor dijalin antara PT Era Inovasi Otomotif (EIO) yang merupakan entitas anak usaha ERAL dengan Shenzen Xiaopeng Motors Supply Chain Management Co. Ltd. dan Guangzhou Xiaopeng Motors Trading Co. Ltd. (XPeng).

Sementara itu, Corporate Secretary ERAL Badar Teguh Mancik Alam menuturkan dalam perjanjian ini XPENG berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan EIO selaku mitra resmi untuk membangun jaringan distribusi kendaraan listrik produk XPENG secara luas di Indonesia.

"Selaku mitra eksklusif XPENG di Indonesia, EIO akan mengorganisasi penjualan, serta memastikan layanan berkualitas tinggi sesuai dengan standar XPENG," kata Badar.

Selain itu, kata Badar, EIO akan memberikan layanan purna jual kepada pelanggan dalam rangka memperkuat posisi pasar dan memastikan keberlanjutan serta inovasi dalam industri kendaraan listrik Indonesia.

Badar menuturkan penandatanganan perjanjian distributor antara EIO dan XPENG, merupakan pencapaian penting dalam perjalanan usaha ERAL, dengan langkah strategis memasuki bisnis kendaraan listrik, dengan EIO sebagai agen tunggal pemegang merek XPENG.

"Dengan Penandatanganan Perjanjian Distributor ini maka perseroan memperluas lini usahanya ke Industri Kendaraan Listrik tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan Operasional, Hukum serta Kelangsungan Usaha yang ada saat ini, melainkan akan memberikan kontribusi keuangan tambahan bagi Perseroan dari lini usaha tersebut," tulis Badar.

Sebagai informasi, Shenzen Xiaopeng merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat China, dengan kedudukan perusahaan di Shenzhen, China. Perusahaan ini merupakan produsen kendaraan listrik serta bergerak pada manajemen rantai pasokan otomotif, khususnya terkait dengan merek Xiaopeng Motors.

Sementara itu, Guangzhou Xiaopeng Motors Trading merupakan perusahaan swasta dan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Rakyat China, dengan kedudukan perusahaan di Guangzhou, China.

Guangzhou Xiaopeng Motors Trading adalah perusahaan kendaraan listrik pintar terkemuka di China. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan distribusi kendaraan listrik yang diproduksi oleh XPeng.

CEO Erajaya Active Lifestyle (ERAL) Djohan Sutanto mengatakan penandatanganan kesepakatan dengan XPENG merupakan pencapaian penting dalam perjalanan perusahaan, terutama dalam strategi memasuki bisnis kendaraan listrik.

Djohan memastikan masuknya XPENG ke pasar Indonesia akan mendapat dukungan penuh, mulai dari impor, perakitan, hingga layanan purnajual.

Pasar kendaraan listrik di Indonesia sendiri disebut Djohan telah berkembang pesat, didorong oleh target pemerintah untuk mencapai 2 juta mobil listrik dan 31.000 stasiun pengisian daya (SPKLU) pada 2030. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pengurangan pajak untuk pembelian mobil listrik dan mendorong proses perakitan lokal. Masuknya XPENG ke Indonesia sejalan dengan momentum ini.

"Pertumbuhan kendaraan listrik bukan hanya tren global, tetapi juga bagian penting dari transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik dari semua merek pada Januari hingga Juli 2024 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kami yakin bahwa keunggulan teknologi dan berbagai produk yang ditawarkan oleh XPENG akan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia,” tambah Djohan dalam keterangan resmi.