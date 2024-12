Siap-Siap Cek Rekening, 10 Emiten Bayar Dividen Pekan Depan, Ada GEMS, UNVR hingga BREN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat 10 emiten dijadwalkan akan membayarkan dividen interim kepada para investor pada pekan depan, periode 16 hingga 20 Desember 2024. Emiten-emiten tersebut termasuk di antaranya GEMS, UNVR hingga BREN.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dua emiten akan membayar dividen pada 16 Desember 2024 yakni, PT PAM Mineral Tbk. (NICL) dan PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL).

Adapun, PAM Mineral akan menebar dividen kepada para investor senilai Rp9 per saham, sementara MCOL akan mengguyur dividen sebesar Rp110 per saham.

Selanjutnya, pada Selasa 17 Desember 2024 tercatat hanya satu emiten yang akan membayarkan dividen, yakni PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS).

Tercatat, GEMS akan membagikan dividen sebesar US$90 juta atau setara US$0,0153 per saham atau setara Rp243,73. Secara total, dividen yang akan ditebar itu mencapai Rp1,43 triliun.

Corporate Secretary Golden Energy Mines Sudin SH mengatakan GEMS telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan dividen interim ke-3 tahun buku 2024 sejumlah US$90 juta atau sama dengan US$0,0153 per saham.

"Dividen interim ke-3 tahun buku 2024 sebesar US$0,0153 atau Rp243,73 per saham, dengan perseroan menggunakan kurs tengah BI per 28 November 2024 senilai Rp15.930," ujar Sudin, Kamis (28/11/2024).

Adapun, pada Rabu 18 Desember 2024 tercatat ada 3 emiten yang akan menebar dividen interim kepada para investor, emiten-emiten tersebut adalah PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR), PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) dan PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA).

Cikarang Listrindo (POWR) akan membyarkan dividen Rp28,24 per saham kepada para investor, RELF menebar Rp0,186 per saham, sementara IDEA akan membayar dividen interim Rp0,85 per saham.

Kemudian pada Kamis, (19/12/2024), tercatat sebanyak 3 emiten juga akan mengucurkan kado dividen interim kepada para investor yakni, PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) sebesar Rp28 per saham, PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) sebesar Rp25 per saham dan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) senilai Rp41 per saham.

Sebelumnya, Corporate Secretary Unilever Indonesia Padwestiana Kristanti mengatakan pembagian dividen interim Rp1,56 triliun atau setara Rp41 per saham tersebut diambil dari laba bersih semester I/2024, sesuai restu dari komisaris perseroan.

“Sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris pada tanggal 26 November 2024,” kata Padwestiana lewat keterbukaan informasi, Selasa (26/11/2024).

Adapun, pada semester I/2024 UNVR membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2,46 triliun, sementara saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2024 adalah senilai Rp2,66 triliun, dengan total ekuitas tercatat sebesar Rp2,85 triliun.

Menutup pekan ke-3 Desember, atau pada Jumat (20/12/2024), emiten milik Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga akan membyarkan dividen interim kepada para investor senilai Rp3,78 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen BREN memutuskan untuk membagikan dividen interim dari kinerja keuangan per September 2024 senilai Rp506,15 miliar atau setara Rp3,78334 per saham.

“Perseroan akan membagikan dividen interim sebesar Rp506.158.757.575 [Rp506,15 miliar] atau Rp3,78334 per saham,” tulis pengumuman BREN, Selasa (3/12/2024).

Manajemen menyatakan dividen interim akan dibayarkan kepada investor, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 13 Desember 2024. Adapun pembayaran dividen akan berlangsung pada 20 Desember.

Berikut jadwal pembayaran dividen pekan depan periode 16—20 Desember 2024:

Jadwal Pembyaran Dividen 16 Desember 2024:

PT PAM Mineral Tbk. (NICL) Rp9 per Saham

PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) Rp110 per Saham



Jadwal Pembyaran Dividen 17 Desember 2024:

PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) Rp243,73 per Saham

Jadwal Pembyaran Dividen 18 Desember 2024:

PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) Rp28,24 per Saham

PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) Rp0,186 per Saham

PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA) Rp0,85 per Saham



Jadwal Pembyaran Dividen 19 Desember 2024:

PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) Rp28 per Saham

PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) Rp25 per Saham

PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) Rp41 per Saham

Jadwal Pembyaran Dividen 20 Desember 2024:

PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) Rp3,78 per Saham

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.