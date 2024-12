Cum Dividen Tempo Scan Pasific (TSPC) Rp112,74 Miliar Jatuh Hari Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen Bodrex PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menjadwalkan pembagian dividen interim dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Senin (2/12/2024).

Besaran dividen yang akan ditebar sebesar Rp112,74 miliar atau Rp25 per saham.

"Keputusan Sirkuler para Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 November 2024, Perseroan akan membagikan dividen interim sebesar Rp112,74 miliar atau Rp25 per saham kepada para pemegang saham Perseroan," tulis direksi TSPC dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/11/2024).

Sebelumnya, Direksi Tempo Scan menjelaskan bahwa pembagian dividen interim ini sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada Rabu (20/11/2024).

Direksi TSPC menyampaikan bahwa dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 4 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Mengutip data BEI, jumlah saham beredar TSPC mencapai 4.509.864.300 saham hingga akhir November 2024. Artinya, dengan dividen interim mencapai Rp25 per saham, perseroan bakal merogoh kocek Rp112,74 miliar untuk pembayaran dividen.

Adapun, Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan.

Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berikut ini jadwal pembagian dividen interim TSPC untuk tahun buku 2024:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan negosiasi: 2 Desember 2024

- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan negosiasi: 3 Desember 2024

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: 4 Desember 2024

- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS): 4 Desember 2024

- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai: 5 Desember 2024

- Pembayaran Dividen Tunai: 19 Desember 2024

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.