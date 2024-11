Alexander Ramlie Rogoh Kocek Rp13 Miliar Borong Jutaan Saham AMMN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Alexander Ramlie tercatat memborong 1,41 juta saham perusahaan yang dipimpinnya yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dengan total nilai mencapai sekitar Rp13 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, Alexander Ramlie yang menjabat Presiden Direktur AMMN memborong saham biasa perseroan secara bertahap dengan total sembilan kali transaksi. Pembelian terjadi pada periode 21 – 22 November 2024.

“Tujuan dari transaksi untuk investasi pribadi berupa kepemilikan secara langsung,” tulis surat yang ditandatangani oleh Alexander pada Rabu (27/11/2024).

Secara terperinci, orang terkaya ke-23 di Indonesia menurut laporan real-time billionaire Forbes ini, membeli saham AMMN di rentang harga Rp9.525 – Rp9.700. Dengan demikian, Alexander sedikitnya merogoh kocek Rp13,43 hingga 13,67 miliar.

Transaksi itu membuat Alexander kini mengempit 388,39 juta saham AMMN atau sebesar 0,536%. Jumlah tersebut bertambah dari porsi sebelum transaksi yang mencapai 386,98 juta saham atau setara dengan 0,534%.

Dalam perkembangan lain, AMMN menyiapkan belanja modal hingga US$200 juta per tahun seiring dengan rencana perseroan yang akan membuka pit Fase 8 di tambang Batu Hijau.

Pembukaan pit Fase 8 diharapkan dapat memperpanjang masa tambang AMMN dan ditargetkan memulai produksi bijih pada 2025 hingga 2023. Pasalnya, Fase 7 Tambang Hijau yang saat ini beroperasi akan selesai berproduksi pada akhir tahun ini.

Melansir laporan Joint Ore Reserves Committee (JORC) per 31 Desember 2023, total cadangan Fase 8 untuk tembaga sebesar 3,86 miliar pon dan emas sebesar 5,3 juta ons.

“Belanja modal rutin sekitar US$150 juta sampai dengan US$200 juta per tahun untuk 5 tahun ke depan,” kata Vice President of Corporate Communications and Investor Relations AMMN Kartika Octaviana kepada Bisnis.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.