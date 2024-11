Produksi di Eropa Terganggu, Harga Minyak Mentah Memanas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia naik lebih dari 3% setelah berita bahwa produksi minyak mentah di ladang minyak Johan Sverdrup di Norwegia telah dihentikan, menambah sentimen positif sebelumnya yang berasal dari eskalasi perang Rusia-Ukraina.

Mengutip Reuters pada Selasa (19/11/2024), harga minyak mentah jenis Brent naik 3,2% atau US$2,26 ke level US$73,30 per barel. Sementara itu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) AS juga menguat 3,2% ke level US$69,16 per barel.

Equinor mengatakan pihaknya telah menghentikan produksi dari ladang minyak Johan Sverdrup, ladang minyak terbesar di Eropa Barat, karena pemadaman listrik di darat. Upaya untuk memulai kembali produksi sedang dilakukan, kata juru bicara Equinor, tetapi belum jelas kapan produksi akan dilanjutkan.

Harga minyak melanjutkan kenaikannya di tengah berita pemadaman listrik, yang mengindikasikan kemungkinan pengetatan pasar minyak mentah di Laut Utara, kata analis UBS Giovanni Staunovo. Pasokan fisik minyak mentah dari Laut Utara mendasari kompleks berjangka Brent.

Ladang minyak terbesar di Kazakhstan, Tengiz, yang dioperasikan oleh perusahaan besar asal AS, Chevron, telah mengurangi produksi minyak sebesar 28%-30% karena perbaikan yang sedang berlangsung, sehingga membantu semakin memperketat pasokan global. Perbaikan diharapkan selesai pada hari Sabtu, kata kementerian energi negara itu.

Harga juga naik seiring meningkatnya perang Rusia di Ukraina pada akhir pekan. Perubahan signifikan dalam kebijakan Washington terjadi saat pemerintahan Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan senjata buatan AS untuk menyerang jauh ke Rusia, kata dua pejabat AS dan satu sumber yang mengetahui keputusan tersebut.

Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa Rusia akan menanggapi apa yang disebutnya sebagai keputusan sembrono yang diambil oleh pemerintahan Biden, setelah sebelumnya memperingatkan bahwa keputusan seperti itu akan meningkatkan risiko konfrontasi dengan aliansi NATO yang dipimpin AS.

“Biden mengizinkan Ukraina untuk menyerang pasukan Rusia di sekitar Kursk dengan rudal jarak jauh mungkin akan berdampak pada upaya geopolitik yang berdampak pada minyak, karena ini merupakan peningkatan ketegangan di sana sebagai respons terhadap keterlibatan pasukan Korea Utara,” kata analis pasar IG Tony Sycamore. .

Sementara itu, Saul Kavonic, analis energi di MST Marquee menambahkan, sejauh ini dampak hal tersebut masih kecil terhadap ekspor minyak Rusia. Namun, harga minyak bisa naik lebih jauh jika Ukraina menargetkan lebih banyak infrastruktur minyak.

Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya ke Ukraina dalam hampir tiga bulan pada hari Minggu, menyebabkan kerusakan parah pada sistem listrik negara tersebut.

Brent dan WTI turun lebih dari 3% minggu lalu karena lemahnya data mengenai laju pengoperasian kilang di China, dan setelah Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pasokan minyak global akan melebihi permintaan lebih dari 1 juta barel per hari pada tahun 2025, bahkan jika penurunan produksi tetap terjadi dari OPEC+.

Pedagang mulai mengalihkan perdagangan WTI ke kontrak Januari menjelang berakhirnya kontrak Desember pada hari Rabu.

Selisih antara kedua kontrak tersebut untuk pertama kalinya sejak bulan Februari berubah menjadi struktur contango, di mana kontrak terakhir diperdagangkan lebih tinggi dibandingkan kontrak bulan depan, yang berarti para pedagang memperkirakan harga akan naik.

“Kedaluwarsanya akan sangat cepat,” kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho.