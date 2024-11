Sentimen Kemenangan Trump di Pilpres Mulai Mereda, Reli Harga Bitcoin Terhenti

Lonjakan harga Bitcoin mulai mereda karena para pedagang menilai dampak pasar yang tersisa dari dukungan retoris Presiden AS Donald Trump terhadap kripto.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (13/11/2024), aset digital ini naik sekitar 31% setelah kemenangan pemilu Trump pada 5 November Dan mencapai rekor US$89.968 pada Selasa (12/11/2024) kemarin. Adapun, harga Bitcoin saat ini terpantau mulai turun dari Rekor tersebut ke level US$87.940 pada perdagangan di Singapura.

Trump telah berjanji untuk menciptakan kerangka peraturan yang bersahabat untuk kripto, menyiapkan persediaan Bitcoin yang strategis, dan menjadikan AS sebagai pusat global bagi industri ini.

Trump, yang dulunya skeptis terhadap kripto, berbalik arah setelah perusahaan aset digital menghabiskan banyak uang selama kampanye pemilu untuk mempromosikan kepentingan mereka.

Pendiriannya menyebarkan optimisme di seluruh kripto, mengangkat nilai pasar ke harga tertinggi sepanjang masa atau all time high. Namun, masih ada pertanyaan pelik mengenai apakah Trump dan para anggota parlemen dari Partai Republik akan fokus pada isu-isu yang lebih besar seperti kebijakan China dan ekonomi AS, sehingga mendorong legislasi aset digital menjadi prioritas utama.

"Meskipun kami tidak mengesampingkan kenaikan lebih lanjut, banyak kabar baik yang kini sudah diperkirakan," tulis Analis Pasar Pty IG Australia Tony Sycamore dalam sebuah catatan.

Dogecoin

Salah satu yang berkinerja terkuat baru-baru ini dalam kripto adalah Dogecoin, token yang dipromosikan oleh miliarder Elon Musk dan meme favorit orang-orang. Koin bertema Shiba Inu, juga dikenal sebagai DOGE, harganya naik dua kali lipat dalam lima hari terakhir.

Sebelum pemilu, Musk menyarankan agar dia bisa memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan atau Department of Government Efficiency, yang inisialnya jelas mengacu pada mata uang kripto.

Pada Selasa (12/11/2024) waktu setempat, Trump mengumumkan pembentukan departemen tersebut untuk mengurangi pengeluaran pemerintah yang boros, dan mengatakan bahwa Musk akan menjadi salah satu ketuanya. Harga Dogecoin sempat melonjak setelah pernyataan itu.

Di pasar global, fokusnya beralih ke data inflasi AS yang akan datang, yang mungkin mewarnai pandangan mengenai ruang lingkup penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut.

Imbal hasil obligasi AS atau US Treasury dan dolar AS naik pada perdagangan Selasa, sebuah indikasi investor memperkirakan tekanan inflasi dari rencana Trump untuk mengenakan tarif perdagangan dan memotong pajak.

Sementara itu, pasar saham merosot karena biaya pinjaman yang relatif lebih tinggi merupakan hambatan potensial untuk investasi yang lebih berisiko, termasuk kripto.

"Leverage yang relatif tidak terdengar di pasar kripto mengurangi risiko koreksi tajam. Istirahat pasar akan disambut baik, tetapi kemungkinan besar hanya akan berlangsung singkat. Angin penariknya masih kuat," ujar Noelle Acheson, penulis buletin Crypto Is Macro Now.

Bitcoin sempat melampaui level US$90.000 di beberapa tempat perdagangan pada hari Selasa, seperti platform Coinbase Global Inc. Taruhan opsi bullish terkonsentrasi pada token terbesar yang mencapai US$100,000, berdasarkan data dari Deribit. Sementara itu, inflow dari exchange traded funds (ETF) kripto di bursa Bitcoin AS mencapai US$1 miliar pada awal pekan.