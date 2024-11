Emiten Pandu Sjahrir TOBA Akuisisi Sembcorp Environment Rp4,77 Triliun

PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) mengakuisisi 100% saham Sembcorp Environment Pte. Ltd. senilai 405 juta dolar Singapura atau sekitar Rp4,77 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) mengakuisisi 100% saham Sembcorp Environment Pte. Ltd. senilai 405 juta dolar Singapura atau sekitar Rp4,77 triliun.

Aksi akuisisi itu dilakukan TOBA melalui anak usahanya SBT Investment 2 Pte. Ltd. yang telah menandatangi perjanjian pembelian saham atau SPA dengan Sembcorp Industries sebagai penjual pada 8 November 2024. Dalam perjanjian tersebut, SBT Investment 2 akan membeli 266.563.184 saham atau 100% saham Sembcorp Environment Pte. Ltd.

“Nilai agregat untuk pembelian saham Sembcorp Environment Pte. Ltd itu sebesar uang tunai setara kas 405 juta dolar Singapura, yang akan disesuaikan berdasarkan akun penyelesaian pada tanggal penutupan transaksi,” tulis Direktur TOBA Alvin Firma Sunanda lewat keterbukaan informasi dikutip, Senin (11/11/2024).

Dengan demikian, nilai transaksi akuisisi Sembcorp Environment setara dengan Rp4,77 triliun dengan asumsi kurs Rp11.800 per dolar Singapura. Nilai tersebut setara dengan 69,33% dari total ekuitas TOBA per 30 September yang tercatat US$454,85 juta atau setara denan Rp6,88 triliun.

Dalam transaksi akuisisi bernilai material itu, TOBA akan bertindak sebagai penjamin SBT Investment 2 Pte. Ltd. dengan memberikan jaminan perusahaan.

“Transaksi ini merupakan salah satu strategi penting perseroan dalam membangun platform pengelolaan sampah terintegrasi regional dengan operasi di seluruh Asia Tenggara,” kata Alvin.

Dia mengatakan akuisisi ini bakal memperkuat posisi TOBA di sektor pengelolaan limbah regional serta posisi keuangan perseroan. Pelaksanaan transaksi itu diklaim tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum dan kondisi keuangan perseroan.

“TBS memiliki komitmen berkelanjutan untuk bertransisi menuju bisnis hijau dan berkelanjutan sejalan dengan target TBS2030,” kata dia.

Sebelum mengakuisisi Sembcorp Environment, TOBA sudah lebih dulu mencaplok 100% Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd di Singapura pada 28 Agustus 2023.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama TOBA Dicky Yordan dan Direktur TOBA Juli Oktarina mengatakan TOBA melalui anak usaha yang seluruh sahamnya dimiliki TOBA, yakni Taonga Holdings Pte. Ltd., melakukan transaksi pengambilalihan sebanyak 100% saham di Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd. dari Asia Enviro Services Ltd.