WIKA Raih Penghargaan Talent Management Terbaik dari PPM Manajemen

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) meraih penghargaan The Most Awesome in Talent Management Kategori BUMN

Bisnis.com, JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) meraih penghargaan The Most Awesome in Talent Management Kategori BUMN dari PPM Manajemen di acara Customer Gathering bertajuk Creativity in Action Towards The Future 2024 pada Rabu (06/11) di Gedung PPM Manajemen, Jakarta.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Senior Vice President (SVP) Human Capital WIKA, Suli Fatimah. WIKA berhasil mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai konsisten dalam meningkatkan kapabilitas serta memiliki mapping yang matang di dalam mengembangkan potensi setiap karyawan.

Atas inovasi dan keberhasilan mengimplementasikan strategi manajerial yang relevan dengan kebutuhan industri, WIKA dinilai pantas mendapatkan penghargaan tersebut. WIKA memiliki perencanaan dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan organisasi dan bisnis, melakukan pemetaan karyawan (asesmen) secara berkala, dan memiliki program strategis talent management yang berkesinambungan.

Dalam memperkuat budaya organisasi yang kokoh dan progresif, WIKA berkomitmen untuk tidak hanya memprioritaskan kandidat dengan kualifikasi teknis yang unggul, tetapi juga memastikan keselarasan mereka dengan nilai-nilai perusahaan dan budaya AKHLAK.

Penghargaan ini juga merupakan pengakuan atas praktik asesmen SDM berkesinambungan yang diterapkan WIKA. Dengan strategi pengelolaan SDM unggul, WIKA telah membangun fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas talenta dan menciptakan lingkungan kerja inspiratif.

Praktik pengelolaan SDM yang inovatif ini telah memberikan dampak positif bagi budaya kerja, sekaligus memberikan performa yang baik bagi perusahaan.

Direktur Human Capital Manajemen dan Transformasi, Hadjar Seti Adji mengatakan bahwa dalam era digitalisasi ini, WIKA telah menyediakan sarana pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan secara digital untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi perubahan.

“WIKA memiliki pelatihan berbasis self learning berupa video melalui platform internal Perseroan yaitu LMS (Learning Management System) yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja,” katanya.

Hadjar menyebut program ini merupakan upaya WIKA dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi karyawan untuk pengembangan diri dan inovasi, sehingga setiap insan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka dengan membangun budaya kerja yang progresif dan berkelanjutan.

“Kami optimis dapat memberikan kontribusi positif bagi industri, sekaligus menjadi inspirasi dalam bidang manajemen pengelolaan talenta,” tutupnya.

Sebagai informasi, acara PPM Manajemen Customer Gathering Bertajuk Creativity in Action Towards The Future 2024 tersebut dihadiri para pimpinan sumber daya manusia dari berbagai perusahaan ternama di Indonesia.