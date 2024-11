Donald Trump Menang Pilpres AS 2024, Pasar Komoditas Lesu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga komoditas mulai dari minyak hingga logam dan biji-bijian turun pada perdagangan Rabu (6/11/2024) seiring penguatan dolar AS dan keyakinan investor yang memperkirakan Donald Trump akan memenangkan pemilihan presiden (pilpres).

Adapun, Trump telah memenangkan 270 suara elektoral yang diperlukan untuk mengklaim kemenangan atas penantangnya Kamala Harris, menurut Fox News, tetapi agen berita lain belum menyatakan dia sebagai pemenang meskipun dia tetap memimpin.

Mengutip Reuters, harga minyak jenis Brent tercatat turun 1,73% ke level US$74,22 per barel, sedangkan jenis West Texas Intermediate (WTI) AS juga melemah 1,73% ke posisi US$70,76.

Pelemahan juga terjadi pada komoditas agrikultur, dengan harga kedelai turun sekitar 1,5%, sementara tembaga turun lebih dari 2% di perdagangan Asia karena tekanan dari reli dolar AS. Sementara itu, harga logam mulia, termasuk emas, tetap stabil.

Ole Hansen, Head of Commodity Strategy di Saxo Bank menyebut, pelemahan ini adalah respons awal pasar komoditas terhadap penghitungan suara AS dan hasil awal yang mendukung kemenangan Trump.

“Fokus utamanya adalah jika kita melihat skenario Trump 2.0, kita kemungkinan akan melihat tarif terhadap barang-barang Tiongkok, yang berdampak negatif bagi logam karena China adalah konsumen besar tembaga, bijih besi, dan baja. Harga minyak turun karena kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi karena tarif tidak baik untuk permintaan global secara keseluruhan,” kata Hansen.

Industri logam dan baja China bisa menghadapi hambatan jika Trump kembali menjabat. Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 60% pada barang-barang China untuk meningkatkan manufaktur AS.

“Harga baja China akan mengalami tekanan yang lebih besar jika Trump memenangkan pemilu dan produsen baja dalam negeri mungkin akan menghadapi kerugian yang lebih besar lagi,” kata Ge Xin, wakil direktur di Lange Steel Research Centre.

“Ini karena Trump akan lebih agresif dalam mengambil tindakan terhadap China," lanjutnya.

Sementara itu, pasokan minyak global bisa menghadapi gangguan jika pemerintahan Trump memperketat sanksi terhadap pengiriman minyak dari Iran, yang mengekspor sekitar 1,3 juta barel per hari.

“Dan Trump mungkin mendukung Israel untuk menerapkan postur militer yang lebih keras terhadap Iran yang menandakan risiko eskalasi militer jangka pendek yang lebih tinggi yang mungkin berdampak pada pasokan di wilayah tersebut,” kata Saul Kavonic, Senior Energy Analyst di MST Marquee.

Di bidang pertanian, Beijing mungkin terpaksa merespons dengan tarif balasan terhadap kedelai AS jika Trump menang dan mengenakan tarif baru pada barang-barang China.

Meskipun Beijing telah mengurangi ketergantungannya pada impor kedelai dari AS, biji minyak tetap menjadi ekspor pertanian AS terbesar ke China.

Harga emas di pasar spot bertahan setelah mencapai rekor tertinggi US$2,790.15 Kamis lalu. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dan cenderung tumbuh subur di lingkungan suku bunga rendah.

Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada hari Rabu dan diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, namun kemenangan Trump dapat mempersulit prospek suku bunga AS.

“Meskipun pasar uang sepenuhnya mendukung pemotongan sebesar 25bp – dan kemungkinan akan dilakukan pada minggu ini – mereka kemungkinan tidak ingin menyampaikan pesan dovish dengan pemotongan apa pun, mengingat kebijakan Trump dianggap bersifat inflasi,” kata Matt Simpson, analis senior di City Index.

"Dan hal ini dapat melemahkan emas dalam jangka pendek, meskipun saya menduga kemunduran apa pun kemungkinan besar tidak akan terjadi karena emas akan mempertahankan aliran safe-haven di hari-hari awal kepresidenan Trump."