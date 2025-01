Kebijakan tarif dari pemerintahan Presiden AS terpilih Donald Trump memberikan dampak terhadap bursa saham dan menjadi pembahasan utama bagi The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa saham Amerika Serikat (AS) memberikan respons terhadap sentimen kebijakan tarif dari pemerintahan Presiden AS terpilih Donald Trump yang juga menjadi pembahasan utama bagi The Fed.

Bursa saham AS bergerak variatif khususnya indeks S&P 500 menguat sedangkan Nasdaq melemah pada perdagangan Selasa (14/1/2025), di tengah sentimen potensi tarif dari pemerintahan Donald Trump.