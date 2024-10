Fasilitas Produksi Iran Aman dari Serangan Israel, Harga Minyak Jeblok 4%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak anjlok lebih dari 4% pada awal perdagangan Senin (28/10/2024) setelah serangan balasan Israel terhadap Iran pada akhir pekan berhasil melewati fasilitas minyak dan nuklir Teheran dan tidak mengganggu pasokan energi, sehingga meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) AS terpantau turun 4,4% atau US$3,13 ke level US$68,57 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent juga terpantau anjlok 4,3% atau US$3,17 ke level US$72,88 per barel.

Harga minyak acuan tersebut naik 4% pada minggu lalu dalam perdagangan yang bergejolak karena pasar memperkirakan ketidakpastian mengenai sejauh mana respons Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober dan pemilu AS bulan depan.

Sejumlah jet Israel menyelesaikan tiga gelombang serangan sebelum fajar pada Sabtu (26/10/2024) terhadap pabrik rudal dan lokasi lain di dekat Teheran dan di Iran barat, dalam serangan terbaru dalam konflik yang meningkat antara kedua negara yang bersaing di Timur Tengah.

Premi risiko geopolitik yang telah membangun harga minyak sebagai antisipasi serangan balasan Israel mulai berkurang, kata para analis.

Analis Energi di MST Marquee, Saul Kavonic mengatakan bahwa sifat serangan yang lebih terbatas, termasuk menghindari infrastruktur minyak, telah meningkatkan harapan akan adanya jalan untuk mengurangi eskalasi permusuhan di Timur Tengah, terutama jika sudah jelas bahwa Iran tidak akan membalas serangan dalam beberapa hari mendatang.

"Namun meskipun arus berita konflik di Timur Tengah mengalami pasang surut, tren keseluruhannya masih berupa eskalasi, dan ruang lingkup serangan berikutnya, yang menyebabkan melonjaknya harga minyak, tidak pernah sebesar ini," katanya.

Analis Tim Evans di Evans Energy mengatakan hal ini membuat pasar setidaknya dinilai terlalu rendah, dengan beberapa risiko produsen OPEC+ mungkin menunda rencana peningkatan target produksi setelah bulan Desember.

Pada Oktober lalu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, mempertahankan kebijakan produksi minyak mereka tidak berubah termasuk rencana untuk mulai meningkatkan produksi mulai bulan Desember. Kelompok ini akan bertemu pada 1 Desember menjelang pertemuan penuh OPEC+.