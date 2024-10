Rukun Raharja (RAJA) Potensi Cuan Rp777 Miliar dari Kontrak Migas Grup Bakrie

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik Happy Hapsoro PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) memperkirakan potensi pendapatan dari kontrak penyediaan sewa booster compression plant untuk blok migas Sengkang mencapai sekitar US$50 juta atau sekitar Rp777 miliar (asumsi kurs Rp15.540 per dolar AS).

Kontrak penyediaan itu berlaku selama 5 tahun, setelah RAJA lewat anak usahannya PT Triguna Internusa Pratama menandatangani perjanjian kerja sama dengan operator blok, Energy equity Holdings Pty Ltd pada 11 Oktober 2024 lalu.

“Kontribusi pendapatan bagi RAJA dengan kontrak selama 5 tahun sekitar US$50 juta, rencana commercial operation date di kuartal ke-4 2025,” kata Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi saat pubic expose daring, Rabu (16/10/2024).

Dalam proyek sewa ini, RAJA berinvestasi sekitar US$28 juta sampai dengan US$30 juta. Adapun, booster compression plant itu dibeli sebanyak 6 unit dari perusahaan asal Amerika Serikat.

Dia berharap operasi penuh dari booster compression plant itu bisa dikerjakan pada awal 2026.

“Untuk proyek sewa compressor di Blok Sengkang investasinya kurang lebih sekitar US$28 juta sampai dengan US$30 juta,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per Juni 2024, RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok perusahaan juga meningkat 67,49% year on year (YoY) menjadi US$87,57 juta. Hal ini membuat RAJA membukukan laba kotor sebesar US$35,93 juta pada semester I/2024, tumbuh 66,35% secara tahunan.

Adapun, operator blok migas Sengkang saat ini dikendalikan penuh oleh Emiten migas afiliasi Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG).

Lewat anak usahanya PT EMP Energi Jaya, ENRG membeli keseluruhan saham Energy equity Holdings Pty Ltd yang dipegang masing-masing Energy World Corporation Ltd dan Ventures Holdings Pty Ltd.

Adapun, EMP telah menandatangani perjanjian jual beli saham itu pada 10 Oktober 2024 lalu. Targetnya, transaksi bakal diselesaikan akhir bulan ini.

Seperi diketahui, Energy World Corporation Ltd dan Ventures Holdings Pty Ltd menggengam 100% saham di Energy Equity Epic Pty Ltd (EES). Lewat kongsi usaha itu, EEES memiliki 51% hak partisipasi di Blok Sengkang.

Saat ini melaui anak usaha lain dari ENRG, PT Energi Maju Abadi sudah memiliki 49% hak partisipasi di Blok Sengkang.

Setelah penyelesaian transaksi jual beli tersebut yang diharapkan terjadi di tanggal 31 Oktober 2024, ENRG akan menggengam 100% hak partisipasi di Blok Sengkang.

“Dengan diselesaikannya transaksi pembelian ini, kami berharap untuk dapat melanjutkan aktivitas pemboran demi meningkatkan cadangan di KKS Sengkang,” kata CEO dari EMP Syailendra S. Bakrie lewat keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Syailendra turut menargetkan setelah akuisisi keseluruhan hak partisipasi blok migas itu, perseroan bisa memulai produksi gas dari lapangan Wasambo.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.