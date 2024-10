Laba Bersih Lompat 60,7%, Ini Bocoran Dividen Rukun Raharja (RAJA) Terbaru

Rukun Raharja (RAJA) menargetkan kenaikan porsi dividen per lembar saham, setelah kinerja keuangan yang positif selama paruh pertama 2024.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) memperkirakan dividen per lembar saham untuk tahun buku 2024 bakal lebih tinggi dari rasio pembagian dividen tiga tahun terakhir.

Direktur RAJA Ogi Rulino beralasan kinerja tahun buku 2024 bakal lebih tinggi dari torehan tahun sebelumnya. Dia berdasar pada peningkatan laba bersih perseroan sepanjang paruh pertama 2024 yang telah naik 60,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Insyallah full year kita kali dua saja itu bisa menghasilkan US$32 juta lebih baik dibandingkan dengan 2023,” kata Ogi saat public expose daring, Rabu (16/10/2024).

Ogi mengatakan perseroannya berkomitmen untuk memberikan imbal hasil yang menarik bagi pemegang saham.

Seperti diketahui, RAJA membagikan dividen sebesar Rp160 miliar atau setara dengan Rp38 per saham untuk tahun buku 2023.

Saat itu, RAJA membukukan laba bersih sebesar US$27,1 juta. Menurut Manajemen RAJA capaian itu lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu US$10,8 juta atau naik sekitar 150% secara year on year (yoy).

Sementara itu, untuk tahun buku 2022 dan 2021 masing-masing RAJA membagikan dividen dengan besaran US15,87 per lembar dan US$6,98 per lembar.

“Mudah-mudahan di tahun depan untuk peforma 2024 kami bisa memberikan dividen ayng lebih banyak lagi,” kata Ogi.

Seperti diketahui, emiten Happy Hapsoro itu menorehkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang signifikan pada semester I/2024.

RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan kinerja pendapatan didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa perseroan di Perawang, Riau.

Capaian pendapatan RAJA juga dikontribusikan dari Stasiun Induk Compressed Natural Gas (CNG) di Grobogan, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak Desember 2023.

“Selain itu, kontribusi investasi perseroan di Blok Jabung telah diakui sepenuhnya dalam laporan keuangan kuartal ini. Artinya, keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut sudah sepenuhnya tercatat dalam laporan keuangan,” tuturnya, Senin (23/9/2024).

Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok perusahaan juga meningkat 67,49% year-on-year (YoY) menjadi US$87,57 juta.

Hal ini membuat RAJA membukukan laba kotor sebesar US$35,93 juta pada semester I/2024, tumbuh 66,35% secara tahunan.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, RAJA meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$14,29 juta atau setara dengan Rp234,74 miliar. Perolehan ini naik 55,35% dari US$9,2 juta pada periode yang sama 2023.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.