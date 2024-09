IHSG Lanjutkan Konsolidasi, Cek Saham ERAA, BRPT, hingga TLKM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan melanjutkan konsolidasi pada rentang 7.700-7.800 hari ini. Sejumlah saham seperti ERAA, BRPT, hingga TLKM menjadi pilihan untuk perdagangan hari ini.

IHSG ditutup di zona merah ke level 7.760,95 atau melemah tipis 0,01% pada perdagangan Rabu (11/09/2024). Sepanjang perdagangan kemarin, IHSG berfluktuasi pada rentang 7.736,78-7.802,48.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memperkirakan IHSG akan melanjutkan konsolidasi dalam rentang 7.700-7.800 pada Kamis (12/9/2024).

"Pasar cenderung wait and see terhadap rilis data global baik dari kawasan Eropa maupun AS. Dari sisi teknikal, IHSG membentuk pola spinning top dan MACD yang bergerak sideways," kata Valdy, Kamis (12/9/2024).

Dia melanjutkan setelah rilis data inflasi dari sisi konsumen, pasar kini menantikan data inflasi produsen dari sisi produsen AS yang diperkirakan akan stabil di level 0,10% MoM.

Selain itu, pada hari yang sama, pasar juga mengantisipasi rilis data klaim pengangguran AS yang diperkirakan meningkat menjadi 231.000 dari level sebelumnya 227.000. Hal tersebut menunjukkan potensi pelambatan di pasar tenaga kerja.

Fokus pasar juga akan tertuju pada Eropa, dengan ECB yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps dari 4,25% menjadi 4,00%.

Masih terkait kebijakan suku bunga acuan, Bank Indonesia diyakini masih tetap dengan arah kebijakan sebelumnya, yaitu menahan suku bunga acuan dalam RDG pada September 2024.

Adapun beberapa saham yang menjadi top picks Phintraco Sekuritas pada Kamis (12/9/2024) meliputi ERAA, ESSA, BRPT, TLKM, dan EXCL.

Dalam riset terpisah, Head of Research Retail BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan bahwa hari ini IHSG berpotensi menguat kembali setelah data inflasi AS turun di bawah ekspektasi yang memperkuat kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada minggu depan.

Pada hari ini, IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 7.660-7.700 dan resistance 7.820-7.860

BNI Sekuritas menyarankan investor untuk mencermati saham MEDC, INCO, MDKA, JSMR, UNTR, dan BFIN pada perdagangan Kamis (12/9/2024).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.