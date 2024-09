Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau, Saham AMRT, BRPT hingga ANTM Paling Cuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA —Indeks Bisnis-27 dibuka menguat ke level 602,18 pada perdagangan hari ini, Rabu (11/9/2024). Seiring menguatnya indeks, saham AMRT, BRPT hingga ANTM terpantau paling cuan pagi ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,32% ke level 602,18.

Indeks bergerak di kisaran 601,50 hingga 604,27 pada pembukaan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 13 saham di zona hijau atau menguat, dan 8 saham parkir di zona merah, serta 6 saham berjalan di tempat atau stagnan.

Saat ini, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 mencapai Rp4.714,1 triliun. Nilai transaksi yang berhasil dihimpun sekitar Rp5,12 triliun dengan melibatkan 1,44 juta lembar saham.

AMRT mencatatkan kenaikan 3,95% ke level Rp3.160 per lembar, BRPT mencatatkan kenaikan 1,82% ke level Rp1.120 per lembar dan saham ANTM naik 1,52% ke level Rp1.340 per lembar.

Sementara, PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan harga yang cukup lebar.

Harga saham MEDC terkoreksi 1,24% ke level Rp1.190 per lembar, BBRI turun 0,95% ke level Rp5.200 per lembar dan MAPI turun 0,37% ke lebel Rp2.720 per lembar.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melaju dan dibuka di level 7.795,97 pada perdagangan Rabu (11/9/2024). Penguatan indeks sejalan dengan kenaikan saham big caps seperti BREN, BMRI, UNVR hingga ASII.

Berdasarkan data BEI, indeks komposit menguat 0,45% atau 34,58 poin menuju posisi 7.795,97,78 sesaat setelah pembukaan. Pada hari ini, IHSG dibuka pada level 7.761,38 dan sempat bergerak ke posisi 7.798,34.

Tercatat, sebanyak 196 saham menguat, 110 saham menurun, dan 231 saham bergerak di tempat. Adapun kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp13.439,36 triliun.

Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar jumbo, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) kembali memimpin dengan kenaikan sebesar 2,39% menuju level Rp11.775.

Posisi itu disusul oleh saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang menguat sebesar 1,03% menjadi Rp7.325. Adapun saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) meningkat 0,90% menuju posisi Rp2.230 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.