Harga Emas Berbalik Menguat, Ditopang Rilis Data AS

Harga emas berbalik menguat setelah penurunan lapangan kerja di AS mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada pertemuan bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berbalik menguat seiring dengan nilai mata uang dolar AS yang lebih lemah dan imbal hasil yang lebih rendah setelah penurunan lapangan kerja di AS menandakan kemungkinan penurunan suku bunga yang terlalu besar dari Federal Reserve AS pada pertemuan kebijakannya bulan ini.

Mengutip Reuters pada Kamis (5/9/2024), harga emas di pasar spot naik 0,13% menjadi US$2.497,21 per troy ounce, atau bangkit kembali dari level terendah dua minggu di US$2,471.80.

Kenaikan harga emas salah satunya dipengaruhi oleh rilis data yang menunjukkan lowongan pekerjaan AS pada periode Juli turun ke level terendah dalam tiga setengah tahun.

Para pedagang menambah spekulasi bahwa The Fed akan memberikan pengurangan 50 basis poin pada pertemuan 17-18 September, menaikkannya menjadi sekitar 49% dari 41% sebelum data dirilis, menurut kontrak berjangka.

“Data telah menggeser ekspektasi akan persentase peluang penurunan suku bunga lebih dari 25 basis poin pada pertemuan The Fed,” kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

Data JOLTS menunjukkan bahwa ada ekspektasi bahwa kita mulai melihat sedikit perlambatan ekonomi, yang menyebabkan mundurnya dolar, dan suku bunga terus turun, yang mendukung pasar emas, tambah Meger.

Laporan ketenagakerjaan dan klaim pengangguran ADP pada hari Kamis dan laporan non-farm payrolls pada hari Jumat juga akan dipindai secara cermat untuk mencari isyarat mengenai jalur penurunan suku bunga The Fed.

Peter A. Grant, Vice President and Senior Metals Strategist di Zaner Metals menyebut, pasar memperkirakan pemotongan sebesar 100 basis poin pada akhir tahun, yang menyiratkan pemotongan sebesar 50 basis poin dalam salah satu dari tiga pertemuan FOMC berikutnya, meskipun kemungkinan besar ini bukan pertemuan pertama.

Emas batangan, yang tidak menawarkan kepentingannya sendiri, cenderung berkembang di lingkungan dengan suku bunga rendah.

Dalam perkembangan lain, harga perak spot naik 0,5% menjadi US$28,18 per ounce, platinum naik 0,5% menjadi US$907,68 dan paladium turun hampir 1% menjadi US$929,25.