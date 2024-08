Harga Minyak Turun 2% Imbas Kehawatiran Perlambatan Ekonomi AS dan China

Harga minyak turun sekitar 2% pada Selasa (27/8) di tengah kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di AS & China dapat mengurangi permintaan energi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak ditutup turun sekitar 2% pada perdagangan Selasa (27/8/2024) di tengah kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di AS dan China dapat mengurangi permintaan energi, terutama setelah harga melonjak lebih dari 7% selama tiga hari sebelumnya.

Mengutip Reuters, harga minyak brent berjangka turun US$1,88, atau 2,3%, menjadi US$79,55 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$1,89, atau 2,4%, menjadi US$75,53.

"Penurunan harga hari ini, meskipun signifikan, masih berada dalam kisaran normal dan pantas dikoreksi menyusul kenaikan substansial US$6 per barel selama tiga hari," analis di perusahaan penasihat energi Ritterbusch and Associates mengatakan dalam sebuah catatan.

Pedagang teknis mencatat bahwa harga kedua kontrak mundur setelah gagal menembus resistensi di sekitar rata-rata pergerakan 200 hari pada hari Senin.

Dengan harga bensin berjangka AS yang masih diperdagangkan mendekati level terendah dalam enam bulan, selisih 321 crack, yang mengukur margin keuntungan penyulingan, bertahan mendekati level terendah sejak Februari 2021 untuk hari kedua berturut-turut.

“Jika penyulingan tidak menghasilkan uang dari bensin dan sulingan, maka penyulingan tersebut akan membeli lebih sedikit minyak mentah untuk membuat bensin dan sulingan. Barel yang tidak dibelinya akan dikirim ke tempat penyimpanan,” Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho, ​​kata dalam sebuah catatan.

Di AS, kepercayaan konsumen naik ke level tertinggi dalam enam bulan pada bulan Agustus, namun masyarakat Amerika menjadi lebih cemas mengenai pasar tenaga kerja setelah tingkat pengangguran melonjak mendekati level tertinggi dalam tiga tahun sebesar 4,3% pada bulan lalu.

Peningkatan pengangguran tersebut membantu meningkatkan ekspektasi Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga bulan depan. Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.

UBS Global Wealth Management melihat peluang terjadinya resesi di AS sebesar 25%, naik dari 20% sebelumnya, mengutip angka lemah dalam laporan tenaga kerja bulan Juli.

Sementara itu, di Jerman, perekonomian menyusut pada kuartal kedua.

Goldman Sachs memangkas rata-rata perkiraan dan kisaran harga Brent tahun 2025 sebesar $5 per barel, dengan alasan permintaan yang lebih lambat di Tiongkok. Bank tersebut mengurangi kisaran harga Brent menjadi US$70-US$85 per barel, dan perkiraan rata-rata Brent pada tahun 2025 menjadi US$77 per barel dari US$82.

Kekhawatiran terhadap perekonomian di AS dan China mengimbangi berita bullish dari Libya dan Timur Tengah yang dapat mengurangi pasokan.

Harga naik tajam selama beberapa hari terakhir karena potensi penutupan ladang minyak Libya yang dapat mengurangi produksi anggota OPEC sekitar 1,2 juta barel per hari (sebagian sudah dikurangi), dan ketegangan lain di Timur Tengah menyusul serangan balik. antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

“Rasa takut di Timur Tengah tampaknya telah hilang setelah Israel menggagalkan serangan rudal Hizbullah dalam skala besar. Menarik untuk dicatat bahwa Iran tidak turun tangan untuk membantu membela Hizbullah,” tambah Yawger.

Data penyimpanan minyak mingguan AS akan dirilis oleh kelompok perdagangan American Petroleum Institute pada hari Selasa dan Badan Informasi Energi AS pada hari Rabu.

Data tersebut diperkirakan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan energi menarik minyak mentah dari penyimpanan AS pada minggu lalu untuk kedelapan kalinya dalam sembilan minggu.

Namun para analis memproyeksikan penurunan penyimpanan minyak mentah minggu lalu hanya sebesar 2,3 juta barel selama pekan yang berakhir 23 Agustus.

Jika benar, penarikan tersebut akan lebih kecil dibandingkan penurunan sebesar 10,6 juta barel pada minggu yang sama tahun lalu dan rata-rata penurunan sebesar 6,3 juta barel selama lima tahun terakhir (2019-2023).