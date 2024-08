Wall Street Meletup-letup Tersengat Turunnya Klaim Pengangguran AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York melonjak pada akhir perdagangan Kamis (8/8/2024), setelah klaim tunjangan pengangguran turun lebih dari perkiraan picu sentimen penguatan pasar tenaga kerja AS.

Mengutip Reuters, Jumat (9/8/2024), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1,76% atau 683,04 poin ke 39.446,49, indeks S&P 500 juga menguat 2,30% atau 119,81 poin ke 5.319,31, dan Nasdaq menanjak 2,87% atau 464,22 poin ke 16.660,02.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada hari Kamis bahwa klaim awal tunjangan pengangguran negara turun 17.000 menjadi 233.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 3 Agustus, menandai penurunan terbesar dalam 11 bulan dan jauh dari ekspektasi ekonom sebesar 240.000.

Data klaim dipantau secara ketat setelah laporan pekerjaan bulan Juli yang lebih lemah dari perkiraan pada Jumat lalu membantu memicu kemerosotan pasar keuangan pada hari Senin yang melanda seluruh dunia.

Aksi jual ini sebagian disebabkan oleh investor yang terpaksa melepas carry trade, dimana mereka meminjam dengan harga murah di Jepang untuk membeli dolar dan mata uang lainnya guna berinvestasi pada aset dengan imbal hasil lebih tinggi. Pelonggaran ini membantu memicu penurunan 12% pada saham Jepang pada hari Senin dan S&P 500 (.SPX) mengekor dengan penurunan 3%.

Langkah yang diambil pada hari Kamis ini merupakan "reaksi yang sangat kuat," terhadap data klaim, kata Tony Roth, kepala investasi Wilmington Trust di Radnor, Pennsylvania.

"Lebih penting jika dikaitkan dengan satu titik data kecil daripada yang biasanya Anda lihat. Klaim pengangguran memang penting, namun data apa pun tidak terlalu penting dalam kumpulan data berfrekuensi sangat tinggi. Ada banyak volatilitas di sekitarnya."

Namun dia mengatakan bahwa data terbaru ini sangat menggembirakan setelah laporan pekerjaan bulan Juli yang lemah dan survei sektor jasa yang lebih baik dari perkiraan awal pekan ini.

“Hari ini adalah titik data kedua yang kami dapatkan minggu ini yang menunjukkan bahwa laporan Juli Jumat lalu adalah penyimpangan,” ujarnya.

Namun para ahli strategi dan pengelola keuangan menyarankan agar investor bersiap menghadapi lebih banyak volatilitas karena faktor-faktor lain yang berperan selain pelemahan yang biasa terjadi pada bulan Agustus dan September.

“Kita sedang menghadapi pemilu di AS, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan musim yang buruk serta data ekonomi yang masuk dan reaksi The Fed terhadapnya. Kita berada dalam periode ketidakpastian yang meningkat dan pasar membenci ketidakpastian,” kata Irene Tunkel, kepala strategi ekuitas AS di BCA Research.

Sementara itu, Indeks MSCI yang mengukur saham di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) naik 11,40 poin, atau 1,48%, menjadi 782,10. Sebelum sesi hari Kamis, indeks global telah mencatat 16 penurunan atau kenaikan harian sebesar 1% atau lebih, sementara S&P 500 telah mencatat 32 pergerakan serupa sepanjang tahun ini.