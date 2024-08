Saham Hary Tanoe (MSIN) Pesta Cuan Meski IHSG Anjlok 3,4%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham emiten industri media, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoesoedibjo terpantau melonjak 11,38%, atau masuk jajaran top gainers pada perdagangan Senin (5/8/2024).

Saham emiten MSIN tetap menguat meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 3,4% pada perdagangan hari ini, yang berada di level 7059.653.

Sejalan dengan saham MSIN yang menguat, terdapat beberapa emiten lainnya yang juga menguat, seperti PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) menguat 34,75% menjadi Rp190 per saham, dan PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) menguat 23,81% dengan Rp1.430 per saham.

Lalu disusul PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) menguat 16,94% menjadi Rp290 per saham, PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) menguat 14,75% menjadi Rp420 per saham, dan UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) menguat 12,61% menjadi Rp134 per saham.

Kemudian MSIN, disusul PT Net Visi Media Tbk (NETV) menguat 10% menjadi Rp121 per saham, PT Meratus Jasa Prima Tbk (KARW) menguat 9,95% menjadi Rp1.215 per saham.

Lalu dilanjut dengan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC) menguat 9,23% menjadi Rp71 per saham, dan PT Haloni Jane Tbk (HALO) menguat 9,09% menjadi Rp72 per saham.

Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke zona merah pada perdagangan hari ini, Senin (5/8/2024).

Berdasarkan data RTI Business hingga pukul 18.07 WIB, IHSG bergerak anjlok hingga 3,40%, ke level 7059,653. Pada sesi awal IHSG sempat menyentuh level terendah 6998,811.

Sepanjang awal perdagangan hari ini, tercatat sebanyak 62 saham menguat, 592 saham melemah, dan 134 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp11998,869 triliun.