BRIDS Jadi Penasehat Keuangan 12 Proyek Senilai Rp3,8 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) tengah menyasar pertumbuhan baru dari lini bisnis penasehat keuangan. Targetnya, lini bisnis ini dapat berkontribusi Rp65,1 miliar pada semester I/2024.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menerangkan layanan penasehat keuangan BRIDS berhasil berkontribusi kepada pendapatan sebesar 30% pada semester I/2024, naik dari periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 21%.

“Hingga Juni 2024, Perusahaan telah menyelesaikan sebanyak 12 proyek penasehat keuangan dengan total nilai transaksi hingga mencapai Rp3,8 triliun. Kami menargetkan masih ada puluhan proyek lagi yang bisa diselesaikan pada tahun ini, yang mana akan berkontribusi kepada target pendapatan dari layanan penasehat keuangan sebesar Rp61,5 miliar,” katanya, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Lebih jauh, selama setahun terakhir, BRIDS berhasil menyukseskan lebih dari 25 proyek advisory dengan total valuasi proyek mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Pencapaian ini menjadi bukti dari komitmen dan posisi kuat BRIDS sebagai penyedia layanan penasehat keuangan yang tepercaya yang selalu memberikan solusi atas kebutuhan perencanaan keuangan klien di pasar modal Indonesia.

Selama 12 bulan terakhir, BRIDS berhasil mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis seperti divestasi saham PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar 25% di PT Trans Jabar Toll (TJT) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dengan total nilai transaksi hingga Rp750 miliar. Selain itu, Perseroan juga mendukung proses akuisisi 803 tower PT Gametraco Tunggal (Gametraco) oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dengan total nilai transaksi hingga Rp1,75 triliun.

Sebagai salah satu proyek dengan nilai transaksi terbesar hingga mencapai Rp3 triliun, BRIDS juga berhasil mendukung kerja sama strategis antara PT Pertamina Bina Medika IHC (Pertamedika IHC) dan Indonesia Investment Authority (INA) dengan investor global yang berbasis di Hongkong yaitu Swire Pacific Ltd (Swire), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sektor kesehatan di Indonesia melalui transformasi dan modernisasi ke level global.

BRIDS baru saja meraih penghargaan bergengsi internasional pada kategori Best Small to Mid-cap Corporate Finance House in Indonesia di ajang 18th Annual Best Financial Institutions Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia.

Sebelumnya, Laksono mengatakan, BRIDS berupaya mendorong basis investor pada 2024 melalui beberapa strategi akuisisi mulai dari penguatan peran tenaga pemasar di setiap cabang, optimalisasi promo dan program marketing untuk pembukaan RDN baru, hingga akselerasi sinergi dengan BRI group.

"BRIDS menargetkan pertumbuhan nasabah ritel sebesar 30% secara year-on-year [yoy] dengan nilai transaksi harian sebesar Rp200 miliar," ujar Laksono kepada Bisnis, dikutip Selasa (28/5/2024).

Selain itu, Laksono mengatakan hal terpenting dalam akuisisi investor adalah kualitasnya, sehingga dengan pertumbuhan jumlah investor yang pesat diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan jumlah aset.

"Untuk investor institusi, peningkatan kualitas layanan seperti penguatan sistem dan produk riset tetap menjadi fokus utama BRIDS sebagai partner terpercaya dalam berinvestasi di pasar modal sehingga hal tersebut dapat menjadi katalis dalam pertumbuhan aset investor institusi di 2024," katanya.