Jelajah BUMN 2024: Bank Mandiri Genjot Transformasi Digital Lewat Livin' & Kopra

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) terus mendorong transformasi digital melalui kehadiran aplikasi super Livin’ dan Kopra by Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan bahwa sebagai perusahaan BUMN, Bank Mandiri terus berupaya mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif. Salah satunya melalui upaya transformasi digital.

“Hal ini menjadi bagian dari peran Bank Mandiri untuk mendukung inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ali Usman kepada Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Menurutnya, langkah mendorong inklusi keuangan melalui Livin’ dan Kopra by Mandiri merupakan komitmen perseroan sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi nasional.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ mencatatkan lebih dari 25,4 juta pengguna hingga Mei 2024 atau meningkat 37% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi tembus 1,45 miliar.

Melalui aplikasi Livin’, nasabah dapat menikmati berbagai pengalaman lewat ratusan fitur yang terus berkembang hingga kuartal I/2024. Semisal, layanan QRIS multi source of fund, tap to pay, real-time cross border payment, dan transfer ke berbagai valuta asing.

Selain itu, inovasi seperti kredit tanpa agunan, cash advance, konversi cicilan kartu kredit, dan Livin’ Paylater dirancang memenuhi kebutuhan finansial generasi muda, khususnya Gen Z.

Memasuki kuartal III/2024, Livin’ by Mandiri akan meluncurkan program Livin’ poin yang terintegrasi dengan berbagi merchant pilihan. Program ini mempermudah nasabah untuk mengumpulkan dan menukar poin guna mendapatkan hadiah eksklusif dari tiap transaksi.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan Livin’ by Mandiri bukan sekadar aplikasi perbankan, tetapi sebuah pintu menuju pengalaman perbankan yang lebih tinggi dengan berfokus pada kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan nasabah.

“Dengan mengembangkan strategi tiga pilar inovasi, yakni Everyday Banking and More, Beyond Banking, dan The Next Level Banking Experience untuk memastikan setiap transaksi nasabah melalui Livin’ by Mandiri membawa manfaat yang nyata,” pungkasnya.