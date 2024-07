Harga Komoditas Sepekan: Emas Bertahan di Atas US$2.400, Minyak Loyo, Batu Bara Membara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas bertahan di atas level US$2.400 per ons dalam perdagangan sepekan terakhir. Sementara itu, harga minyak dunia terpantau koreksi di tengah meningkatnya ekspektasi investor bahwa The Fed semakin dekat untuk menurunkan suku bunga. Komoditas batu bara mulai membara setelah tertekan bebrapa sesi terakhir.

Berdasarkan data Bloomberg, harga emas pada perdagangan Jumat (12/7/2024) terpantau datar setelah reli yang kuat di sesi sebelumnya, meskipun emas batangan masih berada di jalur kenaikan mingguan ketiga berturut-turut di tengah spekulasi penurunan suku bunga AS. Harga emas di pasar spot turun 0,14% menjadi US$2,411.31 per ounce.

Serangkaian data ekonomi AS, termasuk indeks harga konsumen inti, telah memberi sinyal bahwa inflasi AS sedang menurun, yang dapat memberikan keyakinan kepada Ketua Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya bahwa mereka akan memerlukan penurunan suku bunga.

Aktivitas di pasar dana berjangka federal menunjukkan bahwa pedagang obligasi meningkatkan taruhan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar setengah persentase poin pada bulan September, bukan kenaikan standar sebesar seperempat poin. Suku bunga yang lebih rendah cenderung menguntungkan emas yang tidak berbunga.

Emas batangan telah menguat sebesar 17% tahun ini meskipun ada hambatan termasuk suku bunga tinggi dan inflasi yang tinggi, sebagian berkat pembelian bank sentral yang kuat, permintaan investor dan daya tarik logam sebagai aset safe haven di tengah meningkatnya risiko politik.

Harga Minyak

Harga minyak berjangka ditutup sedikit lebih rendah pada perdagangan Jumat (12/7) karena investor mempertimbangkan melemahnya sentimen konsumen AS terhadap meningkatnya harapan penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September.

Mengutip Reuters, Minyak mentah berjangka Brent menetap 37 sen lebih rendah menjadi US$85,03 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 41 sen, atau 0,5%, menjadi ditutup pada US$82,21 per barel.

Untuk minggu ini, Brent berjangka turun lebih dari 1,7% setelah naik selama empat minggu. Kontrak berjangka WTI membukukan penurunan mingguan sebesar 1,1%.

Survei bulanan yang dilakukan Universitas Michigan menunjukkan sentimen konsumen AS turun ke level terendah dalam delapan bulan di bulan Juli, meskipun ekspektasi inflasi membaik untuk tahun depan dan seterusnya.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan indeks harga produsen (PPI) naik 0,2% pada bulan Juni, sedikit lebih tinggi dari perkiraan, karena biaya jasa naik. Namun, investor memperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan September.

“Pasar tidak takut terhadap The Fed saat ini,” kata Phil Flynn, analis Price Futures Group.

Suku bunga yang lebih rendah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar.

“Angka inflasi AS yang menurun mungkin mendukung upaya The Fed untuk memulai proses pelonggaran kebijakannya lebih awal,” kata Yeap Jun Rong, ahli strategi pasar di IG.

“Hal ini juga menambah serangkaian kejutan negatif pada data ekonomi AS, yang menunjukkan melemahnya perekonomian AS,” tambahnya.

Harga minyak mendapat dukungan dari permintaan bensin AS, yang data pemerintah menunjukkan pada hari Rabu sebesar 9,4 juta barel per hari (bph) dalam pekan yang berakhir 5 Juli, tertinggi sejak 2019 untuk minggu yang mencakup libur Hari Kemerdekaan. Permintaan bahan bakar jet dalam rata-rata empat minggu berada pada titik terkuat sejak Januari 2020.

Permintaan bahan bakar yang kuat mendorong penyulingan AS untuk meningkatkan aktivitas dan memanfaatkan stok minyak mentah. Data pemerintah menunjukkan, input bersih minyak mentah dari penyulingan minyak mentah di Pantai Teluk AS naik pekan lalu menjadi lebih dari 9,4 juta barel per hari untuk pertama kalinya sejak Januari 2019.

Tanda-tanda melemahnya permintaan dari Tiongkok, importir minyak terbesar di dunia, dapat berlawanan dengan proyeksi Amerika Serikat dan membebani harga.

“Koreksi penurunan baru-baru ini jelas telah berakhir, meskipun kecepatan kenaikan lebih lanjut mungkin terhambat oleh menurunnya impor minyak mentah Tiongkok, yang anjlok 11% pada bulan Juni dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Tamas Varga dari pialang minyak PVM.

Jumlah rig minyak aktif AS, yang merupakan indikator awal produksi di masa depan, turun satu menjadi 478 pada minggu ini, terendah sejak Desember 2021, perusahaan jasa energi Baker Hughes (BKR.O) melaporkan pada hari Jumat.

Manajer keuangan menaikkan posisi net long minyak mentah berjangka AS dan posisi opsi dalam pekan hingga 9 Juli, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan pada hari Jumat.

Batu Bara

Harga Batu Bara

Berdasarkan data Bloomberg, harga batu bara kontrak Juli 2024 di ICE Newcastle menguat tipis 0,07% menuju level US$133,85 per metrik ton pada penutupan perdagangan Jumat (12/7). Kemudian, batu bara kontrak Agustus 2024 juga menguat 0,85% ke level US$135,35 per metrik ton.

Menurut laporan yang dirilis pada Kamis (11/7) pada paruh pertama 2024 China tidak mengizinkan proyek pembuatan baja dengan bahan bakar batu bara. Hal ini menjadi upaya untuk pertama kalinya sejak mengumumkan tujuan netralitas iklim utama pada 2020.

Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih dalam laporannya menuturkan bawa seluruh kapasitas pembuatan baja sebesar 7,1 juta ton per tahun yang diizinkan oleh pemerintah provinsi pada paruh pertama menggunakan tungku busur listrik, proses yang lebih bersih yang menggunakan sampah daur ulang dan listrik.

Beralih ke negara lain, Vietnam Electricity Group menuturkan bahwa cuaca panas ekstrem diperkirakan terjadi di Vietnam utara pada bulan ini. Hal ini diperkirakan akan mendorong permintaan puncak di wilayah tersebut menjadi lebih dari 27.000 megawatt pada Juli 2024.

Adapun wilayah tersebut memainkan peran penting dalam rantai pasokan elektronik global, mengalami pemadaman listrik besar-besaran pada 2023 karena cuaca panas dan malfungsi pada pembangkist listrik tenaga batu bara.