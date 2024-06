Deretan BUMN Raih Penghargaan BISRA 2024: BMRI, PGEO hingga PTBA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024, seiring dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang dijalankan perseroan.

Adapun, BUMN yang menyabet penghargaan BISRA 2024 itu terdiri dari berbagai sektor usaha, seperti perbankan, pertambangan, logistik, hingga energi baru terbarukan (EBT).

Beberapa di antaranya juga termasuk emiten BUMN yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), hingga PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Ada lima kategori untuk perusahaan pemenang dalam BISRA 2024, di antaranya yaitu Special Mention, Silver Champion, Gold Champion, Platinum Champion, dan Top 5 Platinum Champion.

Untuk kategori Special Mention, yaitu PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), sementara itu, untuk kategori Silver Champion yakni PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR).

Selanjutnya, untuk kategori Gold Champion, ada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM), dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Beralih ke kategori Platinum Champion, ada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Area Lahendong, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina EP Sangasanga Field, dan PT Pertamina EP Zona 14 Papua Field.

Terakhir, untuk kategori Top 5 Platinum Champion ada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Kamojang, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) Pabrik Tuban, PT Tirta Investama Pabrik Klaten, PT Pertamina EP Sangatta Field, dan PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu.

Sebagai informasi, Bisnis Indonesia kembali menggelar BISRA 2024 pada Kamis, (27/6/2024) yang mengusung tema Paving The Way Sustainable Business: Innovation in CSR. Totalnya, ada 46 perusahaan yang mengikuti acara penghargaan terhadap CSR perusahaan ini.

Penjurian dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati, National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.

Program corporate social responsibility (CSR) bukan sekadar sebagai penggugur kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Melainkan, implementasi program yang baik juga dipercaya mampu membawa dampak positif bagi perusahaan.

Adapun, program CSR yang dijalankan dengan baik juga dipercaya mampu meningkatkan relasi yang baik dengan masyarakat sekitar hingga mampu menggaet kualitas pegawai perusahaan ke depan.