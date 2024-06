Jadwal Cum Dividen 7 Emiten Besok (19/6): Ada ACES, PNGO hingga CRAB

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 7 emiten menjadwalkan cum dividen tahun buku 2023 pada Rabu 19 Juni 2024. Emiten-emiten tersebut termasuk saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES), PT Pinago Utama Tbk. (PNGO) hingga PT Toba Surimi Industries Tbk. (CRAB).

Jadwal cum date atau cumulative date yaitu batas atau tanggal yang menentukan investor yang berhak atas dividen emiten. Artinya, jika investor melakukan pembelian setelah jadwal cum date maka investor tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen.

Sejumlah emiten yang menjadwalkan cum date pada 19 Juni 2023 ini di antaranya PT Ace Hardware Indonesia Tbk. atau saat ini dikenal dengan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) dengan dividen tunai sebesar Rp573.533.054.950 atau setara Rp33,5 per lembar saham.

Kemudian emiten lain yang juga akan membagikan dividen besok adalah PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII), PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED), PT KMI Wire & Cable Tbk. (KBLI) hingga PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) Rp7,55 per saham.

Direktur Utama Kencana Energy Wilson Maknawi mengatakan hasil RUPST beberapa waktu lalu memutuskan pembagian dividen tahun buku 2023 senilai Rp7,55 per saham atau total Rp27,68 miliar. Nilai dividen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2022 seiring dengan pertumbuhan laba perseroan.

Sementara IFII akan membagikan dividen sebesar Rp5 per saham atau 47,06 miliar, OMED sebesar Rp2,88 per saham, PNGO sebesar Rp52 per saham, KBLI sebesar Rp8 per saham, serta CRAB sebesar Rp2 per saham.

Adapun PNGO, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2023 yang digelar Jumat (7/6/2024), pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen final tunai mencapai Rp93,5 miliar atau senilai Rp122 per lembar saham.

Dengan rincian yaitu sebesar Rp54,6 miliar atau setara Rp70 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No.160/DIR/PU/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan disetujui Dewan Komisaris No.03/KOM/PU/X/2023 tgl 26 Oktober 2023.

“Sedangkan sisanya sebesar Rp40,6 miliar atau setara Rp52 per saham akan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai dengan recording date pada tanggal 21 Juni 2024,” papar manajemen PNGO dalam keterangan resminya.

Adapun, pada Kamis (20/6/2024), terdapat 4 saham yang akan cum date yaitu PT Utama Radar Cahaya Tbk. (RCCC), PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA), PT Kabelindo Murni Tbk. (KBLM), serta PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC).

RCCC akan membagikan dividen sebesar Rp145 per saham, TPMA sebesar Rp45 per saham, KBLM sebesar Rp8 per saham, dan IPCC sebesar Rp62,27 per saham.

Sementara itu, sebanyak tujuh emiten akan cum date pada Jumat (21/6/2024) yaitu PT Tera Data Indonusa Tbk. (AXIO), PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA), PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. (SCCO), PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK), PT Indo Kordsa Tbk. (BRAM) dan PT Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP).

AXIO akan membagikan dividen sebesar Rp8 per saham, DVLA sebesar Rp65 per saham, SCCO sebesar Rp75 per saham, RSGK sebesar Rp11 per saham, BRAM Rp200 per saham dan SHIP sebesar Rp20 per saham.

Jadwal Cum Dividen 19 Juni 2024:

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (IFII) Rp5 per saham PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) Rp2,88 per saham PT KMI Wire & Cable Tbk. (KBLI) Rp8 per saham PT Pinago Utama Tbk. (PNGO) Rp52 per saham PT Toba Surimi Industries Tbk. (CRAB) Rp2 per saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES) Rp33,5 per saham PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) Rp7,55 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

