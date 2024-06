Jadwal Dividen Triliunan GEMS, MTEL hingga MLIA, Cum Date Hari Ini (10/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten seperti GEMS, MTEL, MLIA hingga SMCB menjadwalkan pembagian dividen dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Senin (10/6/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai hingga triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal pekan hari ini, Senin (20/5/2024) ada beberapa emiten yang menjadwalkan cum date dividen, yakni PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) dan PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA).

Pada hari yang sama juga ada cum dividen dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON), PT Asiaplast Industries Tbk. (APLI), PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC), serta PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB).

Nilai dividen paling jumbo pada awal pekan ini dibagikan oleh GEMS sebesar US$85 juta atau setara Rp232,21 per saham.

Sebelumnya, GEMS sudah membagikan dividen interim 1 pada 12 September 2023 dan dividen interim 2 pada 22 Desember 2023. Jumlah dividen interim tersebut masing-masing US$325 juta dan US$90 juta. Sehingga secara total emiten Grup Sinarmas inimembagikan dividen sebesar US$500 juta dari laba bersih tahun buku 2023.

Berikutnya, emiten yang membagikan dividen paling jumbo awal pekan ini yakni MTEL sebesar Rp1,4 triliun atau Rp17 per saham. Berikutnya, GHON senilai Rp90,75 miliar atau Rp165 per saham, APLI Rp79, miliar atau Rp5,5 per saham.

Kemudian, SDPC senilai Rp3,18 miliar atau Rp2,5 per saham. Selanjutnya MLIA dan SMCB masing-masing sebesar Rp15 per saham dan Rp29,75 per saham.

Berikut Jadwal Cum Dividen 10 Juni 2024:

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON) Rp165 per saham

PT Asiaplast Industries Tbk. (APLI) Rp5,5 per saham

PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC) Rp2,5 per saham

PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) Rp15 per saham

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) Rp29,75 per saham

PT Golden Mines Tbk. (GEMS) Rp232,21 per saham

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) Rp17 per saham

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

