IHSG Dibuka Menguat Tipis, Saham Bank BBRI, BBCA hingga BBNI Diburu Investor

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis ke zona hijau pada awal perdagangan hari ini, Jumat (7/6/2024). Investor terpantau memborong saham bank jumbo seperti BBRI, BBCA, BMRI dan BBNI.

Mengacu data RTI Business pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka naik tipis 0,07% atau 5,14 poin ke level 6.980,03. IHSG bergerak pada rentang 6.978 hingga 6.992 pada awal sesi.

Tercatat sebanyak 198 saham menguat, 108 saham melemah, dan 165 saham bergerak di tempat pada awal perdagangan hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp11.698 triliun.

Dari jajaran saham terlaris dihuni oleh emiten big banks, seperti BBRI dan BBCA dengan nilai transaksi masing-masing Rp54,1 miliar dan Rp28,2 miliar. Saham BBRI turun 0,67% ke Rp4.470, sedangkan BBCA naik 0,26% ke Rp9.500.

Kemudian, saham Bank Mandiri (BMRI) dan BNI mencatatkan transaksi masing-masing Rp28,2 miliar dan Rp8,5 miliar pagi ini. Saham BMRI naik 1,21% ke Rp6.250, sedangkan BBNI turun 0,63% ke Rp4.740 per saham.

Selanjutnya dari jajaran big cap, emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) naik 0,29% ke Rp8.725, sedangkan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) stagnan di level Rp6.700 karena masuk di papan pemantauan khusus full call auction (PPK FCA).

Di lain sisi, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) milik Grup Panigoro-Salim turun 0,41% ke Rp12.100 per saham. Disusul saham PT Astra International Tbk. (ASII) yang turun 0,22% ke Rp4.550 per saham.

Dari jajaran top gainers dihuni oleh PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) naik 19,78% ke Rp109 per saham. Sementara saham Grup Saratoga, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX) menghuni top losers karena turun 9,43% ke Rp960 per saham.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan, IHSG hari ini Jumat (7/6/2024) diprediksi bergerak mixed dalam range 6.920-7.060.

Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG mengalami rebound ditopang oleh saham perbankan Bigs Caps. Transaksi di pasar ekuitas cenderung sepi sebesar Rp8,21 triliun Kamis (6/6/2024).

"Turunnya transaksi tersebut mencerminkan aksi wait and see pelaku pasar di tengah volatilitas IHSG sejak April 2024. Investor asing juga secara year to date [ytd] terpantau outflow senilai Rp7,69 triliun per Kamis [6/6]," ujar Ratih dalam riset.

Dari mancanegara, Bank Sentral Eropa (ECB) pada pertemuan Juni 2024, melakukan pemangkasan sebesar 25 bps untuk suku bunga refinancing operation menjadi 4,25%, marginal lending rate menjadi 4,50% dan deposit rate sebesar 3,75%.

Pemangkasan suku bunga refinancing operation dan marginal lending rate merupakan yang pertama sejak Maret 2016, sedangkan penurunan suku bunga untuk deposit rate menjadi yang pertama sejak September 2019.

