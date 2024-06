Harga Minyak Tergelincir Jelang Pertemuan OPEC+ Pekan Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia turun pada perdagangan Jumat (31/5/2024) dan membukukan kerugian mingguan karena investor menunggu pertemuan OPEC+ pekan ini yang akan menentukan nasib pengurangan produksi kelompok produsen tersebut.

Mengutip Reuters, minyak brent berjangka untuk pengiriman Juli turun 24 sen, atau 0,3%, menjadi US$81,62 per barel, sedangkan kontrak Agustus yang lebih likuid turun 77 sen, atau 0,8%, menjadi US$81,11. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 92 sen, atau 1,2%, menjadi $76,99.

Untuk minggu ini, Brent turun 0,6%, dengan WTI membukukan kerugian 1%.

“Ini adalah keraguan menjelang pertemuan OPEC pada akhir pekan,” kata Matt Smith, analis utama di Kpler, merujuk pada potensi kelompok tersebut melakukan sesuatu yang tidak terduga.

“Diperkirakan secara luas bahwa mereka akan menghentikan pemotongan tersebut,” tambahnya.

Pasar sedang menunggu pertemuan OPEC+ pada hari Minggu (2/6), dengan kelompok produsen tersebut sedang mengerjakan kesepakatan kompleks yang akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang sebagian pengurangan produksi minyak hingga tahun 2025, kata sumber kepada Reuters.

Arab Saudi mengundang para menteri untuk berkumpul secara langsung di Riyadh untuk pertemuan bulan Juni dalam perubahan rencana pada menit-menit terakhir, kata sumber pada hari Jumat. Pertemuan tersebut masih resmi dijadwalkan sebagai pertemuan online.

Produksi minyak mentah AS naik pada bulan Maret ke level tertinggi tahun ini, data dari Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan pada hari Jumat, sementara pasokan produk bahan bakar, yang mewakili permintaan, turun 0,4% menjadi 19,9 juta barel per hari.

Pasar minyak berada di bawah tekanan dalam beberapa pekan terakhir karena prospek biaya pinjaman AS yang akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga menghambat dana dan dapat membatasi permintaan minyak.

Kedua benchmark minyak tersebut berada di jalur penurunan bulanan terbesar sejak Desember setelah turun pada sesi sebelumnya karena peningkatan mengejutkan dalam persediaan bahan bakar AS.

“Musim perjalanan musim panas di AS dimulai dengan akhir pekan Memorial Day, dengan indikasi awal menunjukkan aktivitas mengemudi dan terbang yang kuat – namun penggunaan bahan bakar terlihat lebih tenang, menyiratkan peningkatan efisiensi,” tulis analis Citi dalam sebuah catatan.

Harga minyak naik sebentar setelah data pemerintah AS menunjukkan inflasi bergerak sideways pada bulan April, memperkuat spekulasi para pedagang bahwa The Fed akan melakukan penurunan suku bunga yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan September.

Inflasi zona Euro naik lebih dari perkiraan pada bulan Mei, data Eurostat menunjukkan. Kenaikan ini sepertinya tidak akan menghalangi Bank Sentral Eropa (ECB) untuk memangkas biaya pinjaman pada minggu depan, namun hal ini dapat memperlambat siklus penurunan suku bunga.

Perusahaan-perusahaan energi AS mempertahankan jumlah rig minyak dan gas – yang merupakan indikator awal produksi di masa depan – stabil di angka 600 dalam pekan hingga 31 Mei, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes (BKR.O) dalam laporannya yang diikuti dengan cermat pada hari Jumat.

Jumlah rig minyak turun satu menjadi 496 pada minggu ini, sementara rig gas bertambah satu menjadi 100.

Namun, jumlah total rig turun selama tiga bulan berturut-turut di bulan Mei, turun sebanyak 13 rig, penurunan terbesar dalam sebulan sejak Agustus.​

Manajer keuangan menaikkan posisi net long minyak mentah berjangka AS dan posisi opsi dalam minggu yang berakhir 28 Mei, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan pada hari Jumat (31/5).

