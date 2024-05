Harga Emas Makin Mengilap, Ekspektasi The Fed Pangkas Suku Bunga

Harga emas global menguat seiring dengan meningkatnya klaim data pengangguran AS mengerek ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas global menguat pada perdagangan Kamis (9/5/2024) seiring dengan meningkatnya klaim data pengangguran AS turut mengerek ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.

Pada hari Kamis (9/5/2024), harga emas Comex emas untuk pengiriman Juni naik US$18 menjadi $2,340.30 per ons. Perak untuk pengiriman Juli naik 77 sen menjadi US$28,37 per ons, dan tembaga Juli naik 5 sen menjadi US$4,59 per pon. Harga spot emas naik 1,4% menjadi US$2,339.76 per ons.

Harga emas meningat karena kenaikan klaim pengangguran mingguan meningkatkan optimisme pasar tenaga kerja akan cukup lambat. Hal ini memungkinkan Federal Reserve menurunkan suku bunga.

Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal berjumlah 231.000 yang disesuaikan secara musiman untuk minggu yang berakhir pada tanggal 4 Mei, meningkat sebesar 22.000 dari minggu sebelumnya dan di atas perkiraan. Hal ini mengikuti laporan minggu lalu mengenai penciptaan lapangan kerja di bulan April yang menunjukkan bahwa pemberi kerja menambahkan lebih sedikit pekerjaan dari yang diperkirakan pada bulan lalu .

Hal tersebut meningkatkan harapan bahwa perlambatan angkatan kerja dapat mendorong The Fed menurunkan suku bunga, yang akan menjadi bullish bagi emas, mengutip laporan Investopedia.

Sementara itu, bank sentral lainnya memberikan tanda-tanda menggembirakan mengenai penurunan biaya pinjaman. Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga tetap stabil, namun memberikan indikasi bahwa para pengambil kebijakan semakin dekat untuk menurunkan suku bunganya. Kemarin, bank sentral Swedia, Riksbank, menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2016.

Emas juga mendapat dorongan dari laporan positif mengenai perekonomian China, yang mencatatkan ekspor yang lebih kuat dari perkiraan bulan lalu. China adalah pemain kunci di pasar emas, dan Dewan Emas Dunia mencatat bahwa negara ini adalah salah satu pembeli emas terbesar pada kuartal I/2024.

Laporan Best Profit Futures juga menyampaikan emas menguat setelah klaim pengangguran terbaru menunjukkan lebih banyak tanda-tanda pasar tenaga kerja yang melemah, meningkatkan keyakinan bahwa Federal Reserve akan dapat mulai menurunkan suku bunganya tahun ini.

Klaim awal meningkat sebesar 22.000 menjadi 231.000 pada pekan yang berakhir 4 Mei, menurut data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada hari Kamis (9/5). Itu merupakan level tertinggi sejak Agustus. Perkiraan rata-rata dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom memperkirakan 212.000 permohonan.

Imbal hasil Treasury dan dolar terdorong lebih rendah setelah laporan tersebut, mengirim emas batangan lebih tinggi sebanyak 0,9% sebelum mengurangi sebagian kenaikannya.

Harga emas batangan bertahan dalam kisaran sempit selama beberapa minggu terakhir karena para pedagang mempertimbangkan prospek kebijakan moneter AS dan ketegangan di Timur Tengah. Meskipun logam mulia ini telah turun dari rekor tertingginya pada pertengahan April, namun masih naik sekitar 12% pada tahun ini.

Data inflasi yang dirilis minggu depan akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai perekonomian AS. Presiden Fed Bank of Boston Susan Collins memberi isyarat pada hari Rabu bahwa suku bunga kemungkinan perlu tetap pada level tertinggi dalam dua dekade lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya untuk mengurangi tekanan harga.

Investor juga memantau perkembangan di Timur Tengah, dan eskalasi lebih lanjut berpotensi memperkuat daya tarik emas sebagai aset safe haven.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan menghentikan pengiriman senjata ofensif tambahan ke Israel jika negara itu melancarkan invasi darat ke kota Rafah di Gaza.

Meskipun harga emas naik tahun ini, kepemilikan dana yang diperdagangkan di bursa global atau ETF yang dilacak oleh Bloomberg telah turun ke level terendah sejak 2019. Bulan lalu, arus masuk ETF yang terdaftar di Asia dan Amerika Utara diimbangi oleh arus keluar di Eropa, menurut Dewan Emas Dunia.

