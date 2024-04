Wall Street dan Bursa Eropa Menanti Musim Laporan Keuangan Bersemi

Bursa saham-saham AS dan Eropa berakhir bervariasi pada hari Rabu menjelang lebih banyak laporan pendapatan perusahaan minggu ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham-saham AS dan Eropa berakhir bervariasi pada hari Rabu menjelang lebih banyak laporan pendapatan perusahaan minggu ini. Akan tetapi nilai tukar yen terperosok mendekati posisi terendah dalam 34 tahun, membuat para pedagang waspada terhadap intervensi dari Jepang.

Lelang obligasi Treasury AS bertenor lima tahun senilai $70 miliar pada hari Rabu membantu mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi, sehingga menekan ekuitas.

Indeks MSCI untuk saham di seluruh dunia (.MIWD00000PUS), naik 1,31 poin, atau 0,17%, menjadi 759,46. Di Wall Street, S&P 500 ditutup sedikit lebih tinggi setelah perdagangan yang berombak.

Indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX), ditutup turun 0,5% karena saham keuangan menyeret indeks dari puncaknya dalam lebih dari satu minggu.

S&P 500 (.SPX), naik 1,08 poin, atau 0,02%, menjadi 5.071,63 dan Nasdaq Composite (.IXIC), naik 16,11 poin, atau 0,10%, menjadi 15.712,75. Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 42,77 poin, atau 0,11%, menjadi 38.460,92.

"Minggu ini kita kembali ke fundamental pasar dan pendapatan. Setidaknya untuk sementara, kita menghindari geopolitik yang telah berdampak pada pasar dalam dua minggu terakhir," kata Samy Chaar, kepala ekonom di Lombard Odier dikutip dari Reuters, Kamis (25/4/2024).

Harga emas di pasar spot melanjutkan penurunannya, diperdagangkan turun 0,26% menjadi $2,315.82 per ounce. Emas berjangka AS ditutup 0,2% lebih rendah pada $2,338.4.

Sementara itu, data produk domestik bruto AS dan pengeluaran konsumsi pribadi Maret yang akan dirilis akhir pekan ini akan sangat penting bagi dolar dan upaya investor untuk mengukur jalur suku bunga AS.

Para pedagang memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan mulai menurunkan suku bunga pada September dan mengakhiri tahun ini dengan pemotongan sebesar 42 basis poin, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 150 bps.

"Satu hal yang pasti: The Fed tidak menaikkan suku bunga. Saya yakin mereka ingin memperketat kondisi keuangan dengan mengkomunikasikan perlunya jarak yang lebih jauh untuk melakukan pemotongan, namun mereka dapat melakukan pemotongan tersebut dengan kecepatan berapa pun yang diperlukan," kata Jamie Cox, Managing Director The Fed. mitra untuk Harris Financial Group di Richmond, Virginia.

Adapun pergeseran drastis dalam ekspektasi suku bunga telah meningkatkan imbal hasil Treasury dan mengangkat dolar dalam beberapa minggu terakhir, dengan tekanan terutama dirasakan di Asia.

Hal itu membuat bank sentral Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga yang mengejutkan pada hari Rabu, meningkatkan upaya untuk mendukung mata uang rupiah.

Yen Jepang melemah 0,09% terhadap greenback pada 154,95 per dolar dan menyentuh level terendah sejak tahun 1990 menjelang pertemuan kebijakan dua hari Bank of Japan yang berakhir pada hari Jumat.

Seorang pejabat senior partai yang berkuasa di Jepang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka belum melakukan diskusi aktif mengenai level yen yang dianggap layak untuk intervensi pasar.

Obligasi Treasury 10-tahun yang menjadi acuan naik lima basis poin menjadi 4,6459%.

Dalam komoditas, minyak mentah berjangka Brent turun 40 sen, atau 0,45%, menjadi $88,02 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 55 sen, atau 0,66%, menjadi $82,81.

