ITMG Tebar Dividen, Intip Jumlah Dividen Yield dan Rekomendasi Sahamnya

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) membagikan dividen senilai Rp1.747 per saham ke pemegang sahamnya. Lalu, dengan jumlah tersebut, berapa jumlah yield yang bisa didapatkan investor?

Sebagaimana diketahui, dividend yield merupakan tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai ke pemegang saham. Menghitung dividend yield bisa dilakukan dengan membagi dividen per saham dengan harga per saham sebuah emiten.

Untuk menghitung yield dividen ITMG, bisa dilakukan dengan membagi dividen per saham dengan harga saham, dikali dengan 100.

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham ITMG ditutup pada harga Rp26.700 per saham, atau turun 6,07%. Dengan harga saham tersebut dan jumlah dividen per saham, maka nilai dividend yield ITMG didapati sebesar 6,54%.

Sebagaimana diketahui, ITMG membagikan dividen senilai US$325,21 juta atau setara Rp5,15 triliun (kurs Jisdor BI Rp15.853 per dolar AS per 28 Maret 2023). Jumlah dividen ini setara dengan 65% dari pay out ratio sebagai dividen untuk tahun buku 2023.

Dalam keterangannya, ITMG menuturkan sebanyak US$199,27 juta atau setara dengan Rp2.660 per saham telah didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen interim pada 22 September 2023.

"Sisa dividen sebesar US$125,94 juta atau setara Rp1.747 per saham berdasarkan Jisdor per 28 Februari 2024 akan didistribusikan sebagai dividen untuk pemegang saham pada 25 April 2024," kata manajemen ITMG dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).

Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibagikan ITMG setara dengan Rp1,9 triliun. Sementara itu, sisa dari laba bersih akan dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung perkembangan bisnis ITMG.

Adapun dalam konsensus analis di terminal Bloomberg, 22 dari 28 analis merekomendasikan untuk hold saham ITMG, dengan 3 analis merekomendasikan beli, dan tiga analis lainnya memberikan rating jual.

Rekomendasi terbaru diberikan oleh Muhammad Fariz dari BCA Sekuritas untuk buy saham ITMG dengan target harga Rp31.400 per saham.

Rekomendasi terbaru juga diberikan oleh Axell Ebenhaezer dari NH Korindo Sekuritas untuk hold saham ITMG dengan target price Rp26.000 per saham.

Sementara itu, rekomendasi jual saham satunya diberikan oleh Benyamin Mikael dari Valbury Asia Sekuritas dengan target harga Rp23.300 per saham.

