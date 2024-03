Indo Tambangaraya (ITMG) Bagi Dividen Total Rp5,15 Triliun Tahun Buku 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) membagikan dividen senilai total US$325,21 juta atau setara Rp5,15 triliun (kurs Jisdor BI Rp15.853 per dolar AS per 28 Maret 2023). Jumlah dividen ini setara dengan 65% dari pay out ratio sebagai dividen untuk tahun buku 2023.

Dalam keterangannya, ITMG menuturkan sebanyak US$199,27 juta atau setara dengan Rp2.660 per saham telah didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen interim pada 22 September 2023.

"Sisa dividen sebesar US$125,94 juta atau setara Rp1.747 per saham berdasarkan Jisdor per 28 Februari 2024 akan didistribusikan sebagai dividen untuk pemegang saham pada 25 April 2024," kata manajemen ITMG, Kamis (28/3/2024).

Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibagikan ITMG setara dengan Rp1,99 triliun. Sementara itu, sisa dari laba bersih akan dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung perkembangan bisnis ITMG.

Sebagaimana diketahui, Indo Tambangraya Megah melaporkan perolehan pendapatan senilai US$2,37 miliar atau setara Rp36,60 triliun (kurs Rp15.416) pada 2023. Realisasi itu turun 34,70% dibandingkan dengan US$3,63 miliar periode 2022.

Sejalan dengan koreksi top line, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk untuk periode 2023 turun 58,30% menjadi US$500,33 juta atau setara dengan Rp7,71 triliun. Pasalnya, ITMG membukukan laba bersih US$1,20 miliar pada 2022.

Selain membagikan dividen, RUPS ITMG juga menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris ITMG. ITMG mengangkan Sinon Vongkusolkit dan Jamon Jamuang, masing masing sebagai Komisaris Perusahaan.

Selain itu, ITMG juga mengangkat Niwat Boonyad sebagai Direktur Perusahaan dan Narin Sampattanavorachai sebagai Direktur Perusahaan menggantikan Chum Ramsiri.

Berikut adalah susunan komisaris dan direksi ITMG, efektif sejak ditutupnya RUPS.

Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Prof. Djisman Simandjuntak

Komisaris Independen: Prof. Djoko Wintoro, PhD

Komisaris Independen: Mahyudin Lubis

Komisaris: Somruedee Chaimongkol

Komisaris: Kirana Limpaphayom

Komisaris: Somsak Sithinamsuwan

Komisaris: Fredi Chandra

Komisaris: Maneewan Vachiruckul

Komisaris: Sinon Vongkusolkit

Komisaris: Jamon Jamuang

Direksi

Direktur Utama: Mulianto

Direktur: Ignatius Wurwanto

Direktur: Jusnan Ruslan

Direktur: Yulius Kurniawan Gozali

Direktur: Junius Prakasa Darmawan

Direktur: Stephanus Demo W.

Direktur: Isara Pootrakul

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel