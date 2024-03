ICDX Catat Transaksi Multilateral Rp18.221 Triliun per Februari 2024

ICDX mencatatkan transaksi multilateral per Februari 2024 sebesar 158.666 lot dengan national value sebesar Rp18.221 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mencatatkan transaksi multilateral per Februari 2024 sebesar 158.666 lot dengan national value sebesar Rp18.221 triliun.

Saat ini, di ICDX terdapat beberapa produk yang diperdagangkan, yaitu Agricultural (CPO dan Olein), Crude Oil, Currency, serta Gold. Salah satu upaya ICDX yang saat ini tengah berjalan adalah dengan menjalankan produk multilateral GOFX, yang merupakan produk multilateral yang terdiri dari Gold, Crude Oil dan Forex.

Transaksi multilateral di ICDX pada periode Januari – Februari 2024 tercatat sebanyak 158.666 lot dengan notional value sebesar Rp 18.221 Triliun. Sepanjang periode Januari – Februari 2024 tersebut, kontrak Gold mendominasi dengan total transaksi sebanyak 105.401 lot, disusul dengan kontrak Currency dengan transaksi sebanyak 47.352 lot dan kontrak Crude Oil sebanyak 4.450 lot.

Direktur Utama ICDX Nursalam mengatakan transaksi multilateral atau transaksi yang dilakukan di dalam bursa adalah Roh dari perdagangan berjangka komoditi. Maka dari itu, ICDX menggelar seminar Prediksi dan Taktik Trading 2024 bersama Phillip Futures di Jakarta, 7 Maret 2024.

“Dan kami sebagai Bursa tentunya memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, edukasi serta literasi kepada Masyarakat terhadap manfaat transaksi multilateral. Kunci pengembangan perdagangan berjangka komoditi adalah edukasi literasi yang baik kepada masyarakat, dan ini yang terus kami jalankan berkelanjutan,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip (9/3/2024).

Nursalam mengklaim kegiatan bersama Phillip Futures ini merupakan bagian dari upaya strategis ICDX sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) di ekosistem perdagangan berjangka komoditi, khususnya dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang transaksi multilateral.

Head of ICDX Academy Anang Eko Wicaksono mengatakan kegiatan edukasi dan literasi ini menjadi program berkelanjutan dari ICDX Academy, yang dalam pelaksanaannya kami mengajak semua pemangku kepentingan di perdagangan berjangka komoditi, termasuk di antaranya adalah anggota bursa.

Sistem Perdagangan Multilateral sendiri dalam pelaksanaannya di perdagangan berjangka komoditi merupakan perdagangan di mana banyak penjual bertemu banyak pembeli dan tidak saling mengenal (many to many).

Transaksi Multilateral atau transaksi yang terjadi di bursa ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk lindung nilai (hedging), referensi harga serta manajemen risiko.

