10 Saham Paling Boncos Sepekan saat IHSG Pecah Rekor ATH

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham membukukan penurunan harga paling dalam atau top losers sepanjang sepekan perdagangan periode 3 - 8 Maret 2024 saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh All Time High (ATH).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham-saham berikut anjlok dan berada di posisi top losers. Saham di urutan pertama adalah PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) dengan penurunan sebesar 33,33% ke posisi Rp590 dari posisi pekan sebelumnya yaitu Rp885 per saham.

Saham lain adalah Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang amblas 31,43% ke posisi Rp144 per saham dari level pekan lalu sebesar Rp210 per saham disusul saham PT Maja Agung Katexindo Tbk. (SURI) yang anjlok 28,82% ke level Rp326 per saham.

Kemudian saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) yang melemah sebesar 22,77% ke level Rp156 per saham dari posisi pekan lalu sebesar Rp202 per saham. Menyusul di urutan kelima adalah PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) dengan penurunan saham sebesar 22,40% ke posisi Rp97 per saham.

Selanjutnya saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) turun 21,29% ke level Rp392 dari posisi pekan lalu sebesar Rp498 per saham. Kemudian saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) yang turun sebesar 20,77% ke level Rp206 per saham.

Posisi kedelapan adalah PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS) yang melemah 19,49% ke posisi Rp2.190 dari pekan sebelumnya di level Rp2.720 per saham.

Kemudian saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) dan PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) yang masing-masing turun 18,32% dan 17,53%. SMLE berada di level Rp214 per saham dan NFCX di posisi Rp2.070 per saham.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi mengatakan pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan ditutup pada posisi 7.381,907,menguat sebesar 0,96% dari posisi 7.311,907 pekan lalu.

Kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami kenaikan sebesar 0,98% menjadi Rp11.818 triliun dari Rp11.703 triliun pada pekan sebelumnya. Pada Kamis (7/3/2024), kapitalisasi pasar BEI mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarahnya, mencapai Rp11.821 triliun, naik dari rekor sebelumnya sebesar Rp11.810 triliun pada Kamis (4/1/2024).

Rata-rata volume transaksi harian saham selama sepekan mengalami penurunan sebesar 4,17% menjadi 19,65 miliar lembar dari 20,50 miliar lembar saham pada penutupan pekan lalu. Rata-rata nilai transaksi harian saham juga mengalami penurunan sebesar 6,37% menjadi Rp10,47 triliun dari Rp11,19 triliun pada pekan sebelumnya.

Frekuensi transaksi harian saham selama sepekan juga mengalami penurunan sebesar 7,35% menjadi 1,2 juta kali transaksi dari 1,3 juta kali transaksi pada sepekan sebelumnya. Investor asing hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,24 triliun, dan sepanjang tahun 2024, investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp18,71 triliun.

10 Saham Top Losers sepekan

PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) (-33,33%) PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) (-31,43%) PT Maja Agung Katexindo Tbk. (SURI) (-28,82%) PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) (-22,77%) PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) (-22,40%) PT Golden Flower Tbk. (POLU) turun (-21,29%) PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) (-20,77%) PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS) yang melemah (-19,49%) PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) (-18,32%) PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) (-17,53%)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel