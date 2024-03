Ketua The Fed Beri Sinyal Penurunan Suku Bunga, Wall Street Ditutup Hijau

Wall Street ditutup menguat karena data ekonomi dan komentar dari Ketua The Fed memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (6/3/2024) waktu setempat, karena data ekonomi dan komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS akan menurunkan suku bunga acuannya tahun ini.

Mengutip Reuters, Kamis (7/3/2024), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,20% atau 75,86 poin ke 38.661,05, indeks S&P 500 juga menguat 0,51% atau 26,11 poin ke 5.104,76, dan Nasdaq menanjak 0,58% atau 91,95 poin ke 16.031,54.

Powell mengatakan pada hari Rabu bahwa ia memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunganya dan perekonomian AS masih belum mendekati resesi, meskipun ia enggan berkomitmen terhadap jadwal pelonggaran suku bunga karena kemajuan dalam inflasi tidak terjamin.

Dalam sambutannya menjelang kesaksiannya di kongres, Powell mengatakan inflasi telah 'menurun secara substansial' sejak mencapai level tertinggi dalam 40 tahun pada tahun 2022, namun para pengambil kebijakan masih membutuhkan 'kepercayaan yang lebih besar' terhadap penurunan tersebut sebelum dilakukan penurunan suku bunga.

"Dia yakin bahwa The Fed memang memperkirakan penurunan suku bunga akan terjadi tahun ini. Itu adalah hal yang perlu didengar oleh pasar. Apakah hal ini ditulis dalam istilah yang ambigu? Ya, tapi secara keseluruhan pesannya jelas," kata Quincy Krosby, kepala strategi global LPL. Keuangan.

"Ini bukan masalah, tapi kapan The Fed memulai kebijakan pelonggaran suku bunganya," tambahnya.

Bersamaan dengan kesaksian Powell, Mark Luschini, kepala strategi investasi di Janney Montgomery Scott di Philadelphia, mengatakan data ekonomi yang dirilis pada hari Rabu juga meningkatkan harapan penurunan suku bunga dan kepercayaan terhadap pasar tenaga kerja.

Data menunjukkan gaji swasta AS meningkat sedikit lebih rendah dari perkiraan pada bulan Februari.

Dan Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) menunjukkan lowongan pekerjaan turun sedikit di bulan Januari, sementara perekrutan menurun karena kondisi pasar tenaga kerja terus mereda secara bertahap.

“Jumlah lowongan pekerjaan sedikit menyusut, namun masih cukup sehat dan mengindikasikan pasar tenaga kerja masih terlihat cukup kuat,” kata Luschini.

“Ini sesuai dengan narasi Goldilocks yang telah menjadi konsensus,” ujarnya.

Laporan nonfarm payrolls bulan Februari yang akan dirilis pada hari Jumat diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan pasar tenaga kerja.

Indeks Wall Street telah kehilangan lebih dari 1% pada hari Selasa karena melemahnya saham-saham megacap dan karena investor dengan cemas menunggu komentar Powell.

Sembilan dari 11 sektor industri utama S&P 500 berakhir di zona hijau pada hari Rabu, dipimpin oleh sektor utilitas yang sensitif terhadap suku bunga (.SPLRCU) yang naik hampir 1%, dan teknologi informasi (.SPLRCT) yang naik 0,9%. Kebijakan Konsumen (.SPLRCD) mengalami kerugian terbesar, turun 0,4%.

Perusahaan chip mengungguli pasar yang lebih luas setelah berkinerja buruk pada hari Selasa, dengan indeks semikonduktor Philadelphia (.SOX) menguat 2,4% ke rekor penutupan tertinggi untuk keempat kalinya dalam lima sesi.

Memberikan tekanan pada indeks konsumen, Tesla (TSLA.O) turun 2,3%, melemah untuk hari ketiga berturut-turut.

Analis Morgan Stanley yang diawasi ketat menurunkan target harga sahamnya, mengatakan bahwa permintaan kendaraan listrik terus melemah di pasar-pasar utama termasuk China meskipun ada penurunan harga yang besar.

Seorang analis Baird juga mengatakan pendapatan kuartal pertama Telsa berada dalam risiko, menunjukkan perkiraan pengiriman masih perlu diturunkan.

Saham JD.com China yang terdaftar di AS naik 16,2% setelah grup e-commerce tersebut melaporkan pendapatan kuartal keempat di atas perkiraan dan memperluas program pembelian kembali sahamnya.

Saham perusahaan yang terkait dengan cryptocurrency menguat, termasuk kenaikan 10% untuk Coinbase Global (COIN.O) dan kenaikan 18,6% dari MicroStrategy (MSTR.O).

Saham CrowdStrike Holdings (CRWD.O) melonjak 10,8% setelah memperkirakan hasil tahunan di atas perkiraan Wall Street, didorong oleh belanja perusahaan yang kuat pada keamanan siber untuk melawan meningkatnya ancaman online. Namun, saingannya Palo Alto (PANW.O) turun 4%.

Saham-saham yang naik melebihi jumlah saham-saham yang turun dengan rasio 2,82 banding 1 di NYSE dimana terdapat 493 harga tertinggi baru dan 59 harga terendah baru.

Di Nasdaq, 2.605 saham menguat dan 1.687 turun karena saham-saham yang naik melebihi jumlah saham-saham yang turun dengan rasio sekitar 1,54 banding 1. S&P 500 membukukan 53 titik tertinggi baru dalam 52 minggu dan lima titik terendah baru, sedangkan Nasdaq mencatat 229 titik tertinggi baru dan 120 titik terendah baru.

Di bursa AS, terdapat 12,54 miliar saham berpindah tangan dibandingkan dengan rata-rata 12,06 miliar saham dalam 20 sesi terakhir.

