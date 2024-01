Pacu Penjualan Koper Airwheel, TOOL Resmikan Toko Perdana

Smallest Font Largest Font

Bisins.com, JAKARTA - PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. (TOOL) memperluas layanan penjualan koper koper Airwheel (smart luggage) dengan membuka toko offline perdana pada Minggu (28/1/2024) dengan nilai investasi Rp20,95 miliar.

Direktur Utama TOOL Ronald Hartono Tan menyampaikan tren pertumbuhan pariwisata di Indonesia berjalan positif dimana hal tersebut mendorong permintaan Airwheel pada tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2024 hal positif terus berlanjut agar penjualan Airwheel dapat mengalami peningkatan.

"Pada tahun 2024, proses transisi pandemi Covid-19 diharapkan telah selesai sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan lebih sering. Hal itu didukung oleh pemerintah melalui penetapan-penetapan hari libur dan cuti nasional yang panjang sehingga mendukung masyarakat untuk melakukan perjalanan," jelasnya dalam keterangan resmi pembukaan toko Airwheel di Jakarta, pada Minggu (28/1/2024).

Rohartindo Nusantara Luas pun menggelontorkan investasi Rp20,95 miliar untuk pembukaan toko perdana. Rencana tersebut sudah tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk meningkatkan kinerja penjualan pada 2024, Rohartindo Nusantara Luas (TOOL) juga menerapkan strategi dan upaya untuk memasarkan produk-produk melalui booth/pop up di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Perseroan juga berpartisipasi melakukan pemasaran produk melalui event Pekan Raya Jakarta.

Ronald Hartono Tan menyampaikan TOOL akan mengulangi strategi tersebut dengan melakukan penetrasi penjualan melalui platform media sosial seperti Tiktok Shop. Mengingat saat ini Tiktok Shop akan dibuka kembali sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan.

Rohartindo Nusantara Luas pun membuka showroom (offline) untuk memasarkan produk-produk kepada masyarakat, serta berupaya untuk menambah jaringan-jaringan distribusi untuk wilayah yang belum dijangkau oleh perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, penjualan koper Airwheel TOOL melesat 2023,34% year on year (yoy) menjadi Rp49,35 miliar dari sebelumnya Rp16,27 miliar per September 2022. Ditambah penjualan perkakas dan perabot rumah tangga, secara total TOOL membukukan pendapatan Rp99,47 miliar per kuartal III/2023, naik 28,79% yoy dari sebelumnya Rp77,24 miliar.

Ronald Hartono Tan menyampaikan bahwa produk Airwheel merupakan pelopor pertama koper smart luggage di dunia serta telah dipakai oleh masyarakat mancanegara. Hal tersebut membuktikan keunggulan dan keamanan produk Airwheel dengan tidak adanya larangan dari maskapai penerbangan di seluruh dunia.

“Koper Airwheel juga telah sangat membantu ibu hamil, membawa balita, orang yang sedang cedera kaki dan untuk lansia sebagai pengganti kursi roda yang minimalis,” imbuhnya.

Ronald Hartono Tan pun menegaskan koper Airwheel aman dibawa masuk ke dalam kabin pesawat, karena telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam International Air Transport Association (IATA) dan telah telah memiliki sertifikat keamanan internasional seperti CE, MSDS, ROHS, UN 38.3, IC, CB, IEC. Keamanan koper, kelistrikan, dan baterai telah diakui melalui sertifikat tersebut.

“Perlu diketahui bahwa smart luggage Airwheel semua tipe baterai koper dapat dilepas,” jelasnya.

Sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia dan Citilink juga sudah memberikan keterangan resmi mengenai ketentuan koper pintar/ Airwheel. Hal itu diperkuat Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SE 02 Tahun 2023.

SE tersebut menyebutkan koper dengan baterai lithium yang tidak dapat dilepas (non-removable) dengan logam lithium kurang dari 0,3 g atau lithium-ion kurang dari 2,7 Wh, maka untuk dapat masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat, berat dan dimensi koper sesuai dengan ketentuan maskapai.

Berikut Range Harga dan Spesifikasi Koper Airwheel

Range Harga

SQ 3 : Rp3.500.000,-

SE 3 Mini : Rp8.550.000,-

SE 3 : Rp9.800.000,-

SE 3 Turbo : Rp9.800.000,-

Spesifikasi

Size : Cabin size

Battery Capacity : saat kondisi terisi full, bisa dipergunakan kurang lebih jarak 8km

Load Capacity : 110 kg

