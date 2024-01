Rohartindo (TOOL) Jelaskan soal Koper Airwheel Masuk Kabin Pesawat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. (TOOL) memberikan penjelasan mengenai koper Airwheel yang aman dimasukkan ke dalam kabin pesawat. TOOL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perkakas, alat rumah tangga, dan koper Airwheel.

Manajemen TOOL sekaligus menanggapi informasi yang beredar pada media sosial dan media massa online perihal salah satu pengguna koper Airwheel (smart luggage) di salah satu maskapai di Indonesia, di mana pihak maskapai tersebut telah memberikan klarifikasi.

Direktur Utama TOOL Ronald Hartono Tan menyampaikan bahwa produk koper Airwheel yang dipasarkan oleh Rohartindo Nusantara Luas telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan persyaratan sebagaimana diatur dalam Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA). Oleh karena itu, koper Airwheel dapat dimasukkan ke dalam kabin maskapai.

"Dapat kami sampaikan pula bahwa koper Airwheel (smart luggage) telah memiliki sertifikat keamanan internasional seperti CE, MSDS, ROHS, UN 38.3, IC, CB, IEC sehingga terhadap keamanan koper, kelistrikan, dan baterai telah diakui melalui sertifikat tersebut," paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/1/2024).

Ronald Hartono Tan menyampaikan dalam memasarkan produk-produk tersebut, perseroan berkomitmen untuk memasarkan produk sesuai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum. TOOL tentunya menjunjung tinggi prioritas keamanan dan keselamatan produk tersebut.

Dia berpendapat pemberitaan atau informasi yang beredar yang tidak berpengaruh terhadap kinerja perseroan pada tahun 2024. Hal itu mengingat pihak maskapai telah memberikan klarifikasi dengan jelas.

"Untuk proyeksi pertumbuhan Perseroan pada tahun 2024, kami menargetkan dapat tumbuh sesuai dengan target di semua lini penjualan TOOL yaitu, perkakas, tas koper dan perabot rumah tangga," katanya.

Rohartindo Nusantara Luas juga akan membuka toko offline Airwheel pada 2024. Hal itu mengingat Airwheel sebagai produk smart robotic luggage yang menjadi favorit pelanggan untuk kebutuhan travelling.

Perbesar

Produk koper Airwheel yang dipasarkan oleh Rohartindo Nusantara Luas

Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, penjualan koper Airwheel TOOL melesat 2023,34% year on year (yoy) menjadi Rp49,35 miliar dari sebelumnya Rp16,27 miliar per September 2022. Ditambah penjualan perkakas dan perabot rumah tangga, secara total TOOL membukukan pendapatan Rp99,47 miliar per kuartal III/2023, naik 28,79% yoy dari sebelumnya Rp77,24 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News