Harga Minyak Turun Tajam Akibat Arab Saudi Diskon Harga dan OPEC Kerek Produksi

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak turun lebih dari 3% pada hari Senin karena penurunan harga yang tajam oleh eksportir utama Arab Saudi dan kenaikan produksi OPEC yang mengimbangi kekhawatiran pasokan yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Minyak mentah Brent turun US$2,64, atau 3,4%, pada US$76,12 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun US$3,04, atau 4,1%, pada US$70,77 per barel.

Kedua kontrak tersebut naik lebih dari 2% pada minggu pertama tahun 2024 karena risiko geopolitik di Timur Tengah meningkat setelah serangan Houthi Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

Pada hari Minggu, meningkatnya pasokan dan persaingan dari produsen saingannya mendorong Arab Saudi untuk memangkas harga jual resmi (OSP) minyak mentah Arab Light andalan mereka ke Asia ke level terendah dalam 27 bulan pada bulan Februari.

“Hal ini meningkatkan kekhawatiran mengenai permintaan di Tiongkok dan juga permintaan global,” kata analis Price Futures Group Phil Flynn. "Pasar saham berada pada awal yang lemah tahun ini dan berita dari Arab Saudi ini telah menyebabkan kejatuhan."

Survei Reuters pada hari Jumat menemukan bahwa produksi minyak OPEC meningkat pada bulan Desember karena peningkatan di Angola, Irak dan Nigeria mengimbangi pengurangan yang berkelanjutan oleh Arab Saudi dan anggota aliansi OPEC+ lainnya.

Peningkatan ini terjadi menjelang pengurangan produksi OPEC+ lebih lanjut pada tahun 2024 dan keluarnya Angola dari OPEC mulai tahun ini, yang diperkirakan akan menurunkan produksi dan pangsa pasar pada bulan Januari.

“Jika kita hanya fokus pada fundamental, termasuk persediaan yang lebih tinggi, produksi OPEC/non-OPEC yang lebih tinggi, dan OSP Saudi yang lebih rendah dari perkiraan, tidak mungkin ada hal lain selain bearish pada minyak mentah,” kata analis IG Tony Sycamore .

"Namun, hal ini tidak memperhitungkan fakta bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat, yang berarti penurunannya terbatas."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan para pemimpin Arab pada hari Senin sebagai bagian dari dorongan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza agar tidak meluas.

Konflik tersebut telah memicu kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel, Lebanon, Suriah dan Irak, dan juga menyebabkan serangan Houthi di jalur pelayaran Laut Merah.

Sementara itu, penurunan harga minyak dipicu oleh force majeure yang dilakukan Perusahaan Minyak Nasional Libya pada hari Minggu di ladang minyak Sharara, yang dapat memproduksi hingga 300.000 barel per hari.

