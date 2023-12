Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Berisiko Turun kala The Fed Tahan Suku Bunga

Nilai tukar rupiah berisiko melemah ke posisi Rp15.710 per dolar AS kala The Fed tahan suku bunga pada perdagangan hari ini, Kamis (14/12/2023).

Mata uang rupiah ditutup melemah ke posisi Rp15.660 di hadapan dolar AS pada perdagangan kemarin, Rabu, (13/12/2023). Sejumlah mata uang Asia kompak lesu tergerus penguatan dolar AS sore ini jelang putusan The Fed soal suku bunga.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 16.00 WIB, mata uang rupiah ditutup melemah 0,25% atau 39,5 poin ke level Rp15.660 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau naik 0,09% ke posisi 103,95.

Adapun, mayoritas mata uang kawasan Asia lainnya terpantau lesu dihantam dolar AS. Misalnya, yen Jepang turun 0,25%, dolar Hongkong turun 0,03%, dolar Singapura turun 0,22%, dan dolar Taiwan turun 0,18%.

Selanjutnya, won Korea ambles 0,47%, peso Filipina merosot 0,83%, yuan China turun 0,10%, ringgit Malaysia turun 0,50%, dan baht Thailand turun 0,30%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar tetap yakin bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak . Namun pasar tenaga kerja yang kuat dan angka inflasi yang tidak stabil menimbulkan ketidakpastian mengenai prospek bank sentral pada 2024.

"Nonfarm payrolls meningkat lebih dari perkiraan pada bulan November, sementara inflasi konsumen meningkat dan tetap jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2%," ujar Ibrahim dalam riset dikutip Kamis, (14/12/2023).

Dia mengatakan, setiap sinyal hawkish dari The Fed kemungkinan akan memicu penurunan tajam aset-aset yang didorong oleh risiko, yang telah meningkat tajam selama sebulan terakhir di tengah optimisme terhadap poros The Fed. Harga dana berjangka Fed menunjukkan peluang 43% penurunan suku bunga pada bulan Maret, turun tajam dari 60% yang diperkirakan pada minggu lalu.

Di Asia, tanda-tanda memburuknya disinflasi di China menyebabkan impor komoditas mencatat kerugian besar pada minggu ini, karena pasar khawatir bahwa memburuknya kondisi ekonomi terbesar di dunia ini akan mengurangi permintaan.

Dari sentimen domestik, pasar terus memantau komentar-komentar dari para ekonom, yang terus memberikan komentar positif tentang pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi RI diprediksi lebih lambat pada tahun politik 2024, akan berada di kisaran 4,9%-5% dibandingkan tahun 2023 yang diprediksi 5%.

Salah satu penyebabnya karena tahun depan ada Pemilu yang membuat semua pihak berhati-hati hingga berbagai kondisi negara maju yang masih mengalami kontraksi.

Ibrahim mengatakan inflasi umum diprediksi turun pada 2024 di angka 2,5%-3%. Namun, yang menjadi masalah adalah kenaikan harga pangan yang menyebabkan inflasi pangan akan lebih tingggi. Konsumsi rumah tangga stabil akan cenderung melemah, investasi relatif stabil karena perlambatan karena faktor tahun politik diredam dengan kebijakan hilirisasi, ekspor melemah karena surplusnya menipis, belanja pemerintah menguat.

"Untuk perdagangan besok , mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.640 sampai Rp15.710," pungkasnya.