Pendapatan Turun, ITMG Himpun Laba Rp6,3 Triliun per Kuartal III/2023

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) mencatatkan penurunan laba bersih dan pendapatan per September 2023.

Pendapatan ITMG per September 2023 mencapai US$1,82 miliar atau setara Rp28,53 triliun (estimasi kurs Rp15.526 per dolar AS). Pendapatan tersebut turun 30,19% dibandingkan per kuartal III/2022 yang menembus US$2,61 miliar atau sekitar Rp40,61 triliun.

Pendapatan bersih ITMG ini terutama diperoleh dari anak usaha PT Bharindo Ekatama US$763,32 juta, PT Indominco Mandiri (IMM) sebesar US$583,74 juta, PT Trubaindo Coal Mining (TCM) US$524,71 juta.

Berdasarkan segmen pasar, penjualan ke China menjadi kontributor terbesar dengan nilai US$524,40,79 juta, selanjutnya Jepang US$367,62 juta, Indonesia US$311,11 juta, Filipina US$192,42 juta, dan Thailand US$106,75 juta.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan ITMG meningka menjadi US$1,21 miliar per September 2023 dari sebelumnya US$1,20 miliar. Kenaikan beban terutama dari biaya produksi sebesar US$741,14 juta per kuartal III/2023, naik dari US$628,62 juta per kuartal III/2022.

Peningkatan beban pokok pendapatan ini membuat laba kotor ITMG tergerus menjadi US$619,19 juta dari sebelumnya US$1,40 miliar. Hal itu turut menekan laba bersih ITMG.

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih ITMG mencapai US$405,83 juta atau sekitar Rp6,3 triliun. Laba bersih ITMG turun 54,59% dari sebelumnya US$893,81 juta per September 2022.

Laba per saham emiten yang rutin membagikan dividen ini mencapai US$0,36 per saham, turun dari sebelumnya US$0,80 per saham.

ITMG menggelontorkan kas bersih untuk investasi US$111,73 juta per September 2023, naik dari tahun sebelumnya US$40,33 juta. Kas dan setara kas pada akhir periode mencapai US$871,54 juta, turun dari US$1,25 miliar per kuartal III/2022.

Liabilitas ITMG membaik, turun menjadi US$458,73 juta per September 2023 dari akhir tahun lalu US$689,89 juta. Ekuitas juga turun menjadi US$1,69 miliar dari sebelumnya US$1,95 miliar. Total aset ITMG pun berkurang menjadi US$2,14 miliar dari sebelumnya US$2,64 miliar.

ITMG sebelumnya menargetkan volume penjualan pada tahun ini dapat mencapai 21,5 juta­—22,5 juta ton atau tumbuh dua digit dari realisasi pada 2022. Perusahaan juga membidik ekspansi ekspor ke pasar Eropa pada tahun ini.

