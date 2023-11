Beli Kapal, Emiten Happy Hapsoro (CBRE) Raih Pinjaman Rp150,72 Miliar dari BMRI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafilasi Happy Hapsoro, PT Cakra Buana Resources Tbk. (CBRE) meraih fasilitas pinjaman sebesar Rp150,72 miliar dari Bank Mandiri (BMRI) untuk membeli 1 unit kapal jenis Bulk Carrier Mother Vessel Supramax dengan kapasitas 57.000DWT.

Corporate Secretary CBRE Amanda Octania mengatakan, Bank Mandiri bersama perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD9,6 juta atau setara dengan Rp150,72 miliar (Kurs Rp15.700 per Dolar AS). Perjanjian pinjaman ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 35 tertanggal 09 November 2023 yang dibuat Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn Notaris di Jakarta.

Amanda melanjutkan, jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut adalah 87 bulan (termasuk 3 bulan grace period) dengan jaminan 1 unit Bulk Carrier Supramax dan 4 unit kapal tongkang.

"Tujuan penggunaan dana pinjaman tersebut adalah untuk pembayaran belanja modal dengan pembelian 1 unit Bulk Carrier Supramax 57.000DWT guna menunjang langsung kegiatan operasional dan kinerja perseroan," kata Amanda dalam keterbukaan informasi, Jumat (10/11/203).

Adapun, perolehan fasilitas pinjaman ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.

Diberitakan sebelumnya, pembelian 1 unit kapal jenis Bulk Carrier Mother Vessel Supramax dengan kapasitas 57.000DWT tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perseroan.

Corporate Secretary CBRE Amanda Ocania menyapaikan pembelian kapal Bulk Carrier Mother Vessel Supramax berasal dari Golden Orchid Ltd. Perusahaan tersebut yang tidak punya hubungan afiliasi dengan CBRE.

"Nilai transaksi pembelian tersebut sebesar US$12,80 juta atau setara Rp204,10 miliar," katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, sumber pendanaan untuk pembelian 1 unit kapal diperoleh CBRE melalui dana operasional perseroan, dan fasilitas pendanaan dari pihak perbankan.

Adapun transaksi tersebut dilakukan atas pertimbangan direksi dan dewan komisaris CBRE. Salah satunya dengan melihat adanya prospek usaha yang signifikan dalam hal pengoperasian Bulk Carrier Mother Vessel, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan CBRE.

Sebagai informasi, CBRE disebut sebagai emiten terafiliasi Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, karena pemegang saham pengendali dan pemilik manfaat Suganto Gunawan memiliki ‘irisan’ relasi Happy Hapsoro lewat emiten perhotelan PT Red Planet Indonesia Tbk. (PSKT).

Berdasarkan prospektus CBRE, Suganto Gunawan menjabat sebagai Komisaris Utama, Suwito selaku Komisaris, dan Rivolinggo Pamudji selaku Komisaris Independen. Keterkaitan anggota dewan komisaris CBRE dengan Happy Hapsoro dan Bos INDY Arjad Rasjid bersumber dari emiten jaringan hotel PT Red Planet Tbk. (PSKT), di mana Suwito menjabat sebagai Direktur Utama dan Rivolinggo sebagai Direktur.

Red Planet (PSKT) dikendalikan oleh PT Basis Utama Prima yang 40 persen sahamnya dipegang oleh Happy Hapsoro. Adapun, Arsjad Rasjid mengendalikan 30 persen saham PSKT.

