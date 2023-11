Harga Komoditas Hari Ini (7/11): Minyak Naik! Batu Bara, CPO, dan Emas Tergelincir

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga komoditas batu bara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk kontrak Desember 2023 mengalami penurunan atau loyo. Harga emas spot juga tergelincir dan minyak naik tipis.

Harga batu bara ICE Newcastle kontrak Desember 2023 melemah 2,78% atau 3,50 poin ke level US$122,25 per metrik ton pada penutupan perdagangan Senin (6/11/2023). Sementara itu, harga batu bara ICE Newcastle kontrak November 2023 juga melemah 3,50 poin ke level US$119,0 per metrik ton.

Perdana Menteri Anthony Albanese telah bertemu dengan Presiden Xi Jinping di China, menjadi pemimpin Australia pertama yang melakukan hal tersebut dalam lebih dari tujuh tahun terakhir dan memastikan pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Kantor berita resmi Xinhua melaporkan pertemuan Xi dan Albanese di Beijing pada Senin (6/11/2023). Albanese tiba di Ibu Kota China pada Minggu (5/11/2023) setelah memulai kunjungan bersejarahnya di Shanghai, di mana ia menghadiri Pameran Impor Internasional China dan menyampaikan pidato yang memuji "hubungan yang matang" antara kedua negara.

"Australia, bersama dengan negara-negara lain di kawasan ini, memiliki kepentingan dalam pertumbuhan ekonomi China yang stabil dan berkelanjutan, serta keterlibatannya yang berkelanjutan dengan dunia," kata Albanese kepada Xi, menurut sebuah pernyataan dari Australia, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (7/11/2023).

PM Australia Anthony Albanese dan Presiden China Xi Jinping./ Bloomberg Perbesar

Albanese menilai hubungan yang kuat antara kedua negara akan bermanfaat di masa depan. Ketika perbedaan muncul, penting bagi kita untuk melakukan komunikasi dan pemahaman.

Xi mengatakan kepada perdana menteri Australia bahwa dengan upaya bersama dari kedua belah pihak, China telah melanjutkan pertukaran dalam berbagai pandangan dan menyelesaikan beberapa masalah.

"Sekarang, hubungan China-Australia telah memulai jalan yang benar untuk perbaikan dan pengembangan. Saya berbesar hati melihat hal itu," kata Xi.

Albanese mengatakan kepada wartawan bahwa dia ingin melihat semua pembatasan yang tersisa dihilangkan serta menginginkan agar perdagangan mengalir secara normal lagi.

"Kami ingin melihat China bisa mendapatkan keuntungan dari menerima hal itu dan kami juga ingin melihat bisnis Australia mendapatkan keuntungan," katanya.

Pertemuan kedua antara Albanese dan Xi di Beijing terjadi setelah mereka duduk bersama di sela-sela pertemuan G20 di Indonesia pada November 2022.

Hubungan antara Australia dan China telah membaik sejak terpilihnya pemerintahan Partai Buruh kiri-tengah pada Mei 2022. Pertemuan tingkat menteri tingkat tinggi dimulai kembali dan pembatasan impor batu bara, kayu, dan gandum Australia telah dicabut.

Harga CPO

Harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit untuk kontrak Desember 2023 di bursa derivatif Malaysia melemah 18 poin menjadi 3,717 ringgit per metrik ton. Sementara, untuk kontrak Januari 2023 juga melemah 16 poin menjadi 3,768 ringgit per metrik ton.

Dilansir dari Reuters (2/11/2023), Ekspor produk minyak kelapa sawit Malaysia untuk bulan Oktober 2023 naik antara 6,6% dan 8,9% dari bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Data itu disampaikan surveyor kargo Intertek Testing Services dan perusahaan inspeksi independen AmSpec Agri Malaysia.

Menurut enam dealer, pada Oktober 2023 impor minyak nabati India mencapai level terendah dalam 16 bulan karena penyuling membatasi pembelian akibat peningkatan stok. Langkah India mengurangi pembeliannya dapat meningkatkan persediaan di produsen utama lainnya.

Menurut survei sektor swasta, aktivitas jasa di China berkembang sedikit lebih cepat pada Oktober 2023, dengan penjualan tumbuh pada tingkat pertumbuhan paling lambat dalam 10 bulan.

"Permintaan dari China, yang biasanya berpartisipasi dalam pembelian ke depan, menunjukkan kurangnya cakupan substansial untuk bulan Desember," Jelas direktur di broker Comglobal yang berbasis di Singapura, Pranav Bajoria.

Sebelumnya, harga CPO sempat naik tipis di awal perdagangan karena konflik di Timur Tengah membuat para investor was-was apakah konflik ini dapat mengganggu suplai minyak di wilayah tersebut. Harga minyak mentah yang lebih tinggi membuat kelapa sawit menjadi pilihan yang lebih menarik sebagai bahan baku biodiesel.

Perbesar

Harga Emas

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (7/11/2023), harga emas spot turun 0,7% menjadi $1.978,26 per ons.

Harga emas sempat terkonsolidasi setelah percobaan untuk menanjak ke level US$2000 per ons. Meskipun Dolar AS melemah, analis melihat sedikit pemulihan dalam Imbal Hasil AS dan meningkatnya minat risiko yang pasti membatasi kenaikan untuk komoditas berharga ini.

Setelah meninggalkan angka psikologis di level US$2000 per ons, hal itu menjadi menjadi batu sandungan yang nyata bagi emas dan terus bertahan.

Seiring melemahnya dolar AS, analis belum melihat hal ini sulitnya emas untuk kembali melesat bisa jadi disebabkan oleh daya tarik safe haven yang memudar.

Meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah belum terselesaikan, tampaknya ada optimisme yang berkembang bahwa konflik regional yang lebih luas dapat dihindari.

Emas kemungkinan akan tetap didukung karena masih ada daya tarik untuk memegang logam mulia ini dengan Dolar AS yang lebih lemah juga membantu menopang harga emas.

Jika ingin melihat penembusan berkelanjutan di atas level US$2000, analis perlu melihat berlanjutnya pelemahan dalam data AS untuk benar-benar mendorong gagasan bahwa Fed sudah selesai dalam pengetatan suku bunga.

“Meskipun hal ini mungkin akan sangat menguntungkan aset-aset berisiko, saya pikir pelemahan USD dan fundamental AS yang lebih lemah mungkin akan mendorong Emas untuk bergerak lebih tinggi secara berkelanjutan,” ujar analis dikutip dari dailyfx.com.

Harga Minyak

Harga minyak naik tipis pada Selasa (7/11/2023) setelah eksportir utama, yaitu Arab Saudi dan Rusia, menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengurangi pasokan minyak secara sukarela sampai akhir tahun 2023.

Minyak mentah berjangka Brent menetap 29 sen, atau 0,34%, lebih tinggi pada $85,18 per barel, sementara minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 31 sen, atau 0,4%, pada level $80,82.

Perbesar

Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa mereka akan melanjutkan pemangkasan sukarela tambahan sebesar 1 juta barel per hari (bph) di bulan Desember untuk menjaga produksi sekitar 9 juta bph.

Rusia juga mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan pemangkasan sukarela tambahan sebesar 300.000 bph dari ekspor minyak mentah dan produk minyak bumi sampai akhir Desember 2023.

"Pengumuman ini menunjukkan bahwa Saudi memiliki tanggung jawab untuk mengetatkan pasar dan menaikkan harga," kata John Kilduff, partner di Again Capital LLC di New York dikutip dari Reuters, Selasa (7/11/2023).

Pemangkasan pasokan minyak dapat diperpanjang hingga kuartal pertama 2024.

“Permintaan minyak yang secara musiman lebih lemah pada awal setiap tahun, kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung, dan tujuan para produsen dan OPEC+ untuk mendukung stabilitas dan keseimbangan pasar minyak,” kata pakar strategi UBS Giovanni Staunovo.

Harga minyak rebound setelah kedua patokan tersebut turun sekitar 6% pada minggu hingga 3 November, karena kekhawatiran pasokan yang didorong oleh ketegangan Timur Tengah mereda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News