Jadwal Dividen Interim Tempo Scan Pacific (TSPC), Penjualan Bodrex Ciamik

Produsen obat bodrex Tempo Scan Pacific (TSPC) akan menyetor dividen interim tahun buku 2023 senilai Rp50 per saham.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen obat bodrex PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) akan membagikan dividen interim senilai Rp225,49 miliar seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang ciamik.

Manajemen Tempo Scan Pacific menjelaskan berdasarkan keputusan sirkuler para anggota dewan direksi, perseroan akan menyetor dividen interim tahun buku 2023 senilai Rp50 per saham.

“Dividen interim dibagikan kepada para pemegang saham TSPC atau para pemegang rekening [penerima manfaat efek] yang namanya terdaftar pada tanggal 13 November 2023, pukul 16.00 WIB,” kata manajemen TSPC dalam keterbukaan informasi di BEI, dikutip Jumat (3/11/2023).

Berdasarkan laporan keuangan, TSPC membukukan pendapatan Rp9,76 triliun hingga kuartal III/2023, naik 7,44% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp9,08 triliun.

Pendapatan perseroan dikontribusikan oleh penjualan eksternal dari segmen farmasi sebesar Rp2,97 triliun, produk konsumen dan kosmetika Rp3,01 triliun, serta jasa distribusi Rp3,77 triliun.

Seiring dengan kenaikan pendapatan, TSPC mencatatkan beban pokok penjualan senilai Rp6,32 triliun pada kuartal III/2023, naik 5,92% dibandingkan kuartal III/2022 sebesar Rp6,02 triliun.

Pada pos laba, TSPC mencatat laba atas penjualan investasi senilai Rp523,34 miliar per September 2023. Bagian ini tidak ada pada laporan keuangan kuartal III/2022.

Menurut manajemen, berdasarkan perjanjian jual beli yang berlaku pada tanggal 11 Januari 2023, TSPC menyetujui untuk menjual 9% saham yang dimiliki perseroan di PT Beiersdorf Indonesia kepada pihak ketiga dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak.

“Selisih atas harga jual dengan nilai investasi di catat sebagai laba atas penjualan investasi pada penghasilan di luar usaha,” jelas manajemen.

Faktor ini pun membuat laba sebelum pajak penghasilan perseroan melejit 82,78% menjadi Rp1,28 triliun, dari sebelumnya Rp705,21 miliar.

Alhasil, perseroan mencatat laba periode berjalan senilai Rp1 triliun, melesat 76% dari sebelumnya Rp567,87 miliar. Dengan demikian, laba per saham TSPC menjadi Rp211 per saham pada kuartal III/2023, dibandingkan kuartal III/2022 yang sebesar Rp120 per saham.

TSPC membukukan kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp3,62 triliun per akhir September 2023, dibandingkan Rp2,72 triliun per September 2022.

Jadwal dividen interim Tempo Scan Pacific (TSPC):

Batas akhir perdagangan saham dengan cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi: 9 November 2023

Perdagangan saham dengan ex dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi: 10 November 2023

Batas akhir perdagangan saham dengan cum dividen tunai di pasar tunai: 13 November 2023

Recording date yang berhak atas dividen tunai (DPS): 13 November 2023

Perdagangan saham dengan ex dividen tunai di pasar tunai: 14 November 2023

Pembayaran dividen tunai: 29 November 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News